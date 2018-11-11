〈北部〉苗栗縣銅鑼杭菊7成開 可望美到12月

2018-11-11

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉是全國最具規模的杭菊專區，今年栽種面積約六十公頃，已陸續綻放，雪白、金黃、粉紅等杭菊田，將鄉內九湖、樟樹、朝陽等村的田野景色，點綴得繽紛浪漫，連日來吸引許多民眾前往賞花，一年一度的杭菊芋頭節活動，也將於十七、十八日登場。

杭菊芋頭節 17、18日登場

銅鑼鄉栽種杭菊已有五十年歷史，是國內最具規模的杭菊產地，主要遍佈於鄉內九湖村周圍台地，近年來在鄉農會推廣下，樟樹、朝陽、竹森等村，陸續有農友栽種，今年栽種面積達六十公頃。因秋季採收的杭菊，最怕遇到颱風攪局，幸好今年天佑台灣，颱風都過門不入，今年杭菊開花狀況頗佳。

九湖、樟樹、朝陽等杭菊田的田野景致，也隨著杭菊綻放，抹上雪白、金黃、粉紅的妝色，讓秋意山林，增添浪漫；連日來，已吸引不少遊客前往賞花、拍照，也讓原本清幽的田間小徑，頓時熱鬧起來。遊客見到杭菊花田的景觀，都直呼「好美！」

鄉農會推廣部主任葉金城指出，目前銅鑼鄉內的杭菊開花約七成，預計十一月中旬起盛開，花期可延續到十二月上旬，目前在九湖台地、文峰國小及銅鑼外環道樟樹村路段，都可見美麗花田。鄉農會也將於十七、十八日辦理杭菊芋頭節活動。

確保品質 推「銅鑼杭菊團體標章」

另外，銅鑼鄉農會表示，坊間不少杭菊為中國進口，品質參差不齊，還有藥物殘留的疑慮，為保障消費者權益，鄉農會除輔導農民參與吉園圃認證外，也推出「銅鑼杭菊團體標章」，民眾只要認明原產地是苗栗銅鑼，或直接向銅鑼鄉農會訂購，就能確保衛生、安全，零售價每台斤約一千六百元。