〈中部〉年底選舉二階投票 先公職再公投

2018-10-30

〔記者詹士弘、丁偉杰、蔡宗勳／綜合報導〕年底選舉投票將公職併公投，且公投案高達十件，增加投開票複雜度，雲林縣選舉委會為讓流程順利單純，將採「先領公職選票，投完後再領公投票」的二階段投票，開票也採「先公職、再公投」。為讓工作人員熟悉選務，將首度舉辦投開票現場模擬演練。

雲嘉均採領投領投模式

而嘉義縣、市多合一選舉綁公投也是依「選舉領、投，公投領、投」二階段方式進行。嘉市民政處副處長兼市選委會專員張朝坤說，中選會日前決定年底公投併大選的投票方式，確定「選舉領、投，公投領、投」二階段方式進行，通令各縣市選委會落實遵行，至於投開票所動線設計，也會跟以往不同。

雲林縣選委會表示，此次選舉將選出縣長、縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長，另有十件公投案，為避免投票動線太複雜，將採「領投、領投」二階段模式，就是先領公職選票，投完票後再領公投票，投完公投票就離開投開票所。

選委會指出，選舉人一進投開票所會先做身分驗證，由於十八歲就能投公投票，如果只能投公投票，選務人員會引領公民直接到公投票處領票，投完公投票後就離開，一般的選舉人則採「兩階段」方式投票。

選委會強調，選舉人可依個人意志領取個別種類的選票或公投票，公投票方面，可都不領，也可指定案件領取，但只要領了票就要投入票匭，不能把選票帶出投開票所；另選舉人只能進入投開票所一次，不能因忘了領公職選票或公投票，要求再次進入投票。

雲林將辦投開票模擬演練

由於此次選務較複雜，選委會將首度辦理投開票模擬演練，分別在土庫、斗南、虎尾舉行，希望讓選務人員了解可能的投開票狀況，減少困擾。

選委會表示，開票將採「先開公職、再開公投」方式，希望公職選票晚上七點以前開票完成，公投票希望控制在晚上十點開完。