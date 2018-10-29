〈中部〉《台中市議員選舉第八選區選情分析》16人搶6席 老將備感壓力

2018-10-29

記者蔡淑媛／特稿

第八選區（北屯區，應選六席，十六人參選）參選爆炸，現任議員都尋求連任，包括民進黨曾朝榮、謝明源及蔡雅玲，國民黨沈佑蓮、賴順仁、陳成添，由於北屯人口年輕化，今年新人輩出，老將備感壓力，甚至傳出現任恐掉一至二席。

上屆選舉八搶六，選情單純，今年挑戰者大增，看準北屯人口多、年輕移民多，以及對藍綠執政失望，除兩黨提名，還有親民黨邱于珊、時代力量許皓甯、信心希望聯盟簡孟軒及無黨籍的許維智、楊欣怡、苗豐隆、蕭小芳、姜賢晟和陳錡湋。

北屯區人口近廿八萬人，傳統選民結構藍大於綠，近年藍綠市議員各半，呈現恐怖平衡，民進黨今年保守提名現任市議員競選，國民黨除了提名現任議員，再增加年輕的黃健豪要多搶一席。

曾朝榮、謝明源及蔡雅玲連任多屆是身經百戰的老將，即使長年耕耘基層有成，面對大環境不利及新人輩出的壓力，全都不敢大意，早在黨內初選就開打選戰，不但勤走基層，更是大打選舉看板和網路宣傳，還喊出告急牌，以免被新人KO出局。

國民黨三名老將面臨黨外新人挑戰、黨內新人分票，上屆全市第一高票的沈佑蓮就怕票源瓜分，高喊危險、努力固票，上屆賴順仁、陳成添得票數分居第五、六名，早有危機感，打出搶救口號，黃健豪則被視為新生代戰將，學經歷完整，也有市長候選人盧秀燕加持。

知名球評許維智以理性的力量口號爭取認同；許皓甯勤走地方，加上時力打團體戰，知名度大開；邱于珊捲土重來、簡孟軒曾參選上屆立委；楊欣怡以媽媽及女性角色參選，獲得選民青睞。