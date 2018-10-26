〈北部〉揪團桃園一日遊 每人最低399元

2018-10-26

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府觀光旅遊局與旅遊業者合作，推出「揪團來桃園七桃」一日遊行程，從高鐵桃園站出發，八小時行程走訪國內、外旅客最愛的大溪老街、小烏來天空步道等四個熱門景點，十一月一日起至十二月廿八日止，每週一、三、四至五提供一日遊服務，揪團五人以上同行，還可享優惠體驗價，每人最低只要三九九元。

訪大溪老街、小烏來、羅浮溫泉

「期待透過小旅行讓國內、外旅客感受『世外桃園』的魅力」，觀旅局長楊勝評表示，因應自由行成為旅遊趨勢，為方便旅客自由安排行程、調配旅遊節奏，因此一改以往兩日以上的套裝行程安排，今年改採「一日遊」方式推出「揪團來桃園七桃」，行程鎖定國內、外旅客最愛的美食與自然旅遊景點，一次走訪大溪老街、小烏來天空步道、羅浮泰雅溫泉公園及羅浮溫泉泡腳池等知名景點，帶旅客感受桃園魅力。

旅遊業者說，大溪是桃園最早發展的地方，老街上的巴洛克街屋，代表大正時代的建築時尚，洋溢濃厚的文化氣息；位在復興區的小烏來天空步道，懸掛於小烏來瀑布上方，可居高臨下欣賞小烏來溪谷的秀麗美景，以及氣勢磅礡的瀑布景觀，獨特的自然景觀是外國旅客心中的「秘境」，國人前往遊憩人次也不斷創新高，此次配合觀旅局推出一日遊行程，更方便民眾前往旅遊，可望吸引許多國內、外遊客參加。

觀旅局表示，「揪團來桃園七桃」一日遊行程十一月一日起開跑，每人定價七九九元，售價包含車資、保險、景點門票及導覽人員，一人報名同行、每人七九九元，但揪團出遊可享優惠，只要多揪一人、每人再折一百元，揪滿五人以上則可享體驗價最低三九九元，網路報名網址：https://ea.ezfly.com/proddgrp/prod/dgrp000000293。