〈台北都會〉淡江大橋主橋工程 國發會拍板

2018-10-21

〔記者陳心瑜／新北報導〕淡江大橋簽約動工在即！每到選舉就成為話題，被譏為「選舉浮橋」的淡江大橋主橋段工程，歷經七次流標，追加預算、放寬工期後，終於標出，由國內知名的工信工程得標，國發會十月十二日審議通過修正計畫，並由行政院協調營建署不足的經費，待行政院核定後就能動工，最快二○二五年完工。

跨淡水河 八里銜接淡水

淡江大橋全長十二．八公里，跨越淡水河銜接八里、淡水兩區，由英國建築師扎哈．哈迪德設計，從一九九八年規劃至今已廿年，最大特色是單塔不對稱的斜張橋造型。

淡江大橋工程分為八里端引橋段、淡水端引橋及匝道、主橋段三個標，其中第一標已竣工，第二標完成近五成，第三標的主橋段工程則延宕了一年多才發包出去。

預算143億 比原來多57億

公路總局指出，淡江大橋二○一七年元月第一次公告招標，預算為八十五．八億元，期間因原物料和人力成本、法令變更等因素，成本暴增了五十七億餘元，從八十五．八億元增加到一百四十三億餘元，公路總局、營建署和新北市交通局三方多負擔十九．二一億元。

公總、營建署、新北分攤

為加速工程期程，公路總局同步進行超額招標及提報修正計畫，國內老字號的工信工程通過資格評審，成為優勝廠商後，卻因營建署、新北交通局對分攤新增預算有爭議，以致工程決標無法簽約、動工。

營建署的19億 政院負責找

中央、地方三單位經過多次協調，新北市政府九月中旬同意分攤新增的十九．二一億元，只剩營建署開發基金不足，國發會日前的會議中，通過修正計畫，行政院也將負起協調、找經費責任，公路總局表示，已經開始準備前置作業，待行政院核定計畫後，就能在一週內完成簽約、儘速動工。