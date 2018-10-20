〈北部〉子女礦場爆違法 林姿妙：雨災 陳歐珀：講清楚

2018-10-20

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙，子女經營的益興礦業公司，被爆料曾越界開採，違反水土保持法與森林法被開罰。林姿妙否認違法，強調礦場是因豪雨導致土石沖刷才被開罰，選舉不該抹黑栽贓；民進黨縣長候選人陳歐珀要求林姿妙不要模糊說法，應向縣民講清楚。

林：豪雨致土石沖刷 現都符合規定

林姿妙的兒子林宜弘擔任董事長、女兒林羿伶擔任董事的益興礦業，民眾向媒體爆料，益興在蘇澳承租礦場，去年被查獲未依水土保持計畫書施作，導致施工便道土石滑落掩蓋緩衝帶，違反水土保持法，被宜蘭縣政府開罰六萬元。今年六月，又因擅自使用租地範圍外的國有林班地興修便道，被林務局羅東林區管理處依森林法，裁罰十二萬元。

陳：不容許破壞山林及模糊、掩蓋

民進黨立委陳亭妃前晚談及此事，認為縣長候選人應被高度檢驗，要求林姿妙說清楚，講明白。陳歐珀昨被問到此事嘆了口氣說，好山、好水、好環境是宜蘭人的驕傲，也是縣民最珍貴資產，環境永續更是宜蘭核心價值，宜蘭人不容許任何家族或財團，破壞山林，危及人民財產與生命安全，這件事情不容模糊，也不容掩蓋。

林姿妙昨在國民黨立委許淑華陪同進行候選人號次抽籤，媒體詢問此事；許淑華幫林姿妙緩頰，她說，林姿妙子女的公司被開罰是事實，原因是豪雨沖刷，導致發生土石流，並非違法開採，這是大自然因素，現在礦場都符合規定，民進黨以齷齪手法打擊林姿妙，宜蘭鄉親會有公斷。

林姿妙強調，益興礦業並沒有違法，做的是正當事業，不要到選舉就抹黑、栽贓，這樣很不對，選舉應該公平、公開、公正，正面服務社會，不要做不實指控，礦場確實因豪雨沖刷，才導致被開罰，沒有其他違法問題。

宜縣府、林管處：確曾被罰 已改善

宜蘭縣政府指出，益興礦業的礦場，確實曾因未依水保計畫施工，導致施工便道土石滑落到緩衝帶，縣府開罰並要求補植苗木，檢查過後已符合規定。羅東林管處指出，確實曾依森林法開罰，之前問題已獲改善，礦場現在是停工狀態。