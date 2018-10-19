〈南部〉LINE Pay一卡通行動支付 高雄200店家加入

2018-10-19

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市政府攜手LINE Pay和一卡通公司，在商圈導入行動支付系統，民眾只要有手機就能使用「LINE Pay一卡通」付款，推出一個多月來，已有二百間店家提供這項服務，即日起推出限時回饋三重奏，輕鬆購物還能享回饋好康。

推優惠 賺點數抽獎超值購

消費者只要在Line Pay中創建一個「一卡通帳戶」，就可以透過該帳戶進行儲值、轉帳、提領，及與好友分攤付款等功能。目前全市已有六合夜市、新鹽埕、旗后等十九個商圈、二百間店家提供「LINE Pay一卡通」付款，且店家數快速成長中。

經發局長李怡德表示，「LINE Pay一卡通」支付系統導入商圈，店家不用收取現金，且可加快結帳流程並確保交易過程正確性，一舉數得。

經發局指出，即日起推出限時回饋三重奏活動，第一重優惠即日起至十一月十八日，民眾要於指定店家使用「LINE Pay一卡通」付款，單筆消費滿百即可享LINE Points 十％點數回饋。第二重優惠即日起十月二十八日，累積消費滿二百元，加碼提供早鳥消費優惠，抽限量一百名八八八元儲值金。第三重優惠從十月二十日起，連續三個週六，將於新鹽埕商圈、六合夜市、旗后商圈、大連商圈、甲仙商圈、旗山商圈等六大商圈，提供一元特色商品超值小確幸。