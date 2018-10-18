〈南部〉把握貓犬絕育補助 明年稽查

2018-10-18

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣政府陸續寄發犬貓寵物絕育通知書，請飼主儘快為毛小孩辦理絕育手術或免絕育申報，十二月十九日前可請領絕育補助，明年起將聯合各鄉鎮市公所全面稽查，未按規定辦理者可依違反動保法開罰五萬至二十五萬元。

屏東縣流浪犬氾濫問題最近引起多位議員關切，頻提出質詢，縣府農業處長黃國榮認為要減少野外流浪犬數量不能光靠捕抓，應強化TNR（Trap Neuter Return，誘捕、絕育、回置）的成效，縣府三月份成立動物保護及保育科，將加強這方面的工作。

不少犬貓飼主最近也接獲縣府通知，要求儘速為毛小孩絕育，以免受罰；有飼主為此抱怨，指毛小孩的絕育手術費用要花二、三千元，就算要申報免絕育，也要花錢請動物醫院開立相關證明，難怪有飼主不願為家中毛小孩植入晶片，以免資料被掌握，徒增麻煩。

縣府動保科表示，要減少流浪犬氾濫，除抑制野外族群數量，也要請飼主配合落實絕育政策，避免棄養，為鼓勵飼主，縣府補助公貓犬絕育費八百元，母貓犬一千二百元，期限至十二月十九日，明年起將聯合各鄉鎮市公所全面稽查，未依規定植入晶片及辦理寵物登記者，可依動保法處以三千至一萬五千元罰款，未辦理絕育手術或免絕育申報者，開罰五萬至二十五萬元。