〈南部〉提升南迴醫療 大武鄉衛所主任盧克凡獲獎

2018-10-16

〔記者陳賢義／台東報導〕守護偏鄉醫療，台東縣大武鄉衛生所主任盧克凡獲醫療奉獻獎；從小立志成為醫師的盧克凡說，他對南迴醫療的提升計劃籃圖要從兩個角度思考，第一從民眾真實且可行的醫療需求著想，另外則是從願意下鄉服務的醫療人員著想，逐步解決偏鄉醫療資源不足問題。

每天中午值班 暫解沒急診困境

父親是馬蘭部落阿美族，母親則是加津林的排灣族人，出身醫生世家的盧克凡因而立志成為醫師，而學生時期一場與台大的橄欖球賽，造成他賽後突然在家裡暈倒，經就醫在心臟裝了ICD（植入式心律去顫器），更堅定他想要回偏鄉服務到退休的決心，並笑稱自己是「鋼鐵醫生」。

四十六歲的盧克凡說，當他很幸運的能夠回部落服務時，就很想為部落貢獻，但又不知道從何做起？於是乎就將所求所想放入禱告中，祈求耶和華給予能力和智慧，對南迴醫療的提升計劃籃圖於是由然而生，並強調要從兩個角度思考，第一從民眾真實且可行性高的醫療需求著想，第二則是從願意下鄉服務的醫療人員著想。

盧克凡說，真正的廿四小時急診目前在救護中心還未成立前，他和衛生所的護士每天中午值班，再加上其他四鄉衛生所的醫療人力資源補足下午五點半到七點半的空窗期，暫時解決南迴醫療生病得看時辰的危機。

成功爭取正職牙科醫師進駐

其次，大武、達仁鄉到二○一七年止都沒有牙醫師，只有齒模師，因而在結合高雄醫學院牙醫校友會及台東縣高雄牙醫師公會，成功爭取一名正職牙科醫師名額。

守護偏鄉醫療，盧克凡還有許多想法，包括提升急時診斷能力，讓大武衛生所成為全國第一所完成IRC計劃的衛生所；救護中心成立血液透析中心，解決每年颱風均造成的交通不便；成立急性復健中心，避免因交通費用太高，使病人錯過黃金治療時間；成立聯合門診中心，以病人不動、醫師動的概念，替鄉民省錢又省時等。

另外，盧克凡也在六年前提出「糖胡爐」計畫，以各鄉衛生所為停靠站，從最南端達仁鄉出車串起一條醫療專線，簡單的在衛生所一線處理，有需要的可在衛生所搭車前往台東市區大醫院，為病患節省交通花費，及在十年前提出「南迴緊急救護中心」方案，歷經近六年時間才排除萬難申補請到經費解決土地問題，預計明年完工啟用。