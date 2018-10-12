〈中部〉3國際級插畫家 打造台中最美人孔蓋

2018-10-12

〔記者歐素美／台中報導〕台中市人孔蓋變美了！市府水利局繼去年打造全台第一個水域品牌綠川，設計出令人眼睛為之一亮的綠川人孔蓋後，再次啟動台中水域美學計畫，以「出身台中、洄游台中」的概念，邀請享譽國際的鄒駿昇、陳姝里及川貝母（筆名）三位插畫家，設計三款獨特魅力風景的人孔蓋，十月底將陸續安置在豐原、太平及水湳地區，為台中人打造出腳下最美的風景。

插畫創作 闡述河流與城區故事

水利局表示，三位插畫家與台中市豐原、水湳、太平等區擁有地緣關係，並透過插畫創作來闡述河流與城區故事。

三人均與台中市有地緣關係

其中鄒駿昇出身豐原，透過豐原的歷史，以「集散地」切入，重現豐原的懷古情愫，觸發在地民眾重拾記憶，呈現最美好的豐原年代。

水湳地區長大的陳姝里，則濃縮水湳飛行的歷史軸線，以區塊細緻描繪水湳曾為機場用地的過往榮景，與後續劃為經貿園區的未來願景，用圖紋囊括過去到未來的水湳風貌。

川貝母則長期定居台中，創作過程以太平舊地名「鳥榕頭」作為拆解的元素，並使用重組、揉捏、重新定義的創作方式，讓農產聞名的太平呈現另一番新的韻味。

月底 將設在豐原、太平及水湳

水利局指出，三款獨特魅力的風景人孔蓋座，將於十月底陸續安置在豐原、太平及水湳等地區，透過創作者獨特的詮釋，讓台灣街頭美學概念從腳下的風景開始，帶起城市新美學風潮。