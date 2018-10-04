〈中部〉文心路路平完工 13.7公里台中最長

2018-10-04

〔記者張菁雅／台中報導〕與台中捷運綠線共線的文心路「汰管、人本步道、路平」三合一工程，市府歷經兩年努力，昨宣告完工，市長林佳龍前往視察時，期許這是「鑽石級」路平工程，搭配未來捷運綠線通車，文心路將成為第一條實現台中市Mr. B&B複合式交通運輸系統的道路，並呼籲市民共同維護得來不易的成果。

施工長達兩年 經費七億五千多萬

文心路路平工程範圍從北屯區文心北屯路口至烏日高鐵站區的台七十四號橋建國路段，總長十三．七公里；文心路兩側含街廓人行道拓寬工程則長達廿．四公里。工程經費共計七億五六○○萬元左右，由市庫負擔兩億四五一七萬多元，中央補助五億一○八二萬多元。

建設局長黃玉霖表示，文心路「汰管、人本步道、路平」三合一工程自一○五年十月起陸續進行前置作業，包括孔蓋下地、四十年老舊管線汰換等工程；且須配合捷運工程、圍籬撤除後才可施工，沿路經過建案又多，造成施工困難，因此採分區、分段、分期方式施工。

人行道拓寬 台中首條Mr. B&B道路

林佳龍表示，市府針對捷運綠線沿線文心路施作路平、人行道拓寬及騎樓整理，並將地下自來水管線一併汰換，畢其功於一役，可說是完成台中史上長度最長、難度最高、經費最多的一項路平計畫。另外，他為台中量身訂做Mr. B&B（Metro捷運、Rail鐵道、Bus公車、Bike自行車）複合式交通運輸系統，文心路是首條實現Mr. B&B的道路。

文心路人行道拓寬後，部分民眾將汽機車停在人行道，林佳龍指示相關單位組成專案小組，務必維護文心路改善成果，並呼籲想違停的民眾「不要試探市府的決心」。

交通局長王義川表示，汽機車不能停放文心路人行道及自行車道，騎樓開放停放機車，但須留下至少兩公尺寬的通道，市府會進行一週的宣導期，加強向沿線店家、住戶宣導。

民眾說 首次在平坦的文心路上騎車

文心路路平完工後，民眾紛紛表示，第一次在如此平坦的文心路上騎車，感覺平得像湖面。不過，議員陳成添則說，人行道上的公共設施太多，包括路樹、公車候車亭、自行車道，這些設施太接近，容易造成行人、自行車動線交錯，甚至發生事故；而有些路段路邊劃設汽機車停車格，有些沒劃設，機車騎士看到前方突然出現停車格，常因煞車不及而摔車。