〈南部〉選將提廢選票補助 對手看法不一

2018-09-21

〔記者王俊忠／台南報導〕台聯東區市議員參選人陳昌輝昨天提訴求「主張廢除一票三十元的選票補助款」，號召萬人連署，站出來反對選票補助款成為候選人賺錢的工具，希望未來連署數能夠提出公投，各政黨與同區對手看法不盡相同。

台聯陳昌輝號召連署 盼提公投

國民黨市黨部主委謝龍介說，選票補助制度原意是要照顧沒資源、有理想性的人參政，陳昌輝提議廢除，其實可到立法院內理性探討，他的看法是可訂出配套措施，政府可明文規定各類公職候選人的競選經費上限，選票補助款以不超過競選經費上限為原則。民進黨市黨部暫不回應，指日後如有完整規劃再提出主張。

藍︰補助應不超過競選經費

市選委會說明，以議員選舉為例，選罷法規定同選區議員當選兩人以上，其他落選者得票數需有最後一位當選人得票數的二分之一以上，才能獲得選票補助款。

陳昌輝表示，他自己雖是參選人，但反對用國庫、人民納稅錢補助任何政治人物來成就其版圖，這種不公平選舉制度，只會造成「強者恆強，弱者恆弱」的失衡發展。因為現行法規規定候選人得票數需達法定門檻，才有資格領選票補助款及拿回保證金。

陳昌輝說，具政黨與資源優勢的候選人，不論是競選財力、募款能力、媒體文宣曝光度都遠超過弱勢候選人，其得票當選條件遠超乎沒資源的候選人許多，若再以得票數為基準作為公費補助，顯然「選票」就成為強勢候選人利用國庫來「錦上添花」的工具；弱勢候選人得票數若未達預期，可能連保證金都會被沒收，公費選票補助款不該是「劫貧濟富」的幫兇。

綠：選舉的舊議題 可以檢視

東區民進黨市議員參選人蔡筱薇認為，施明德曾在二○一五年也提出過相關主張，任何立法有它的時代背景與緣由，公費補助政黨也好或是公費補助選票，用意都是在促進民主與政治的良性發展，讓小黨可以擁有生存空間；她認為台灣社會可以因應時代發展進一步檢視，作為是否修法的參考，而不是每次到選舉時才提出議題。

東區國民黨市議員參選人曾培雅說，一切尊重中央法令，要跨過二分之一或三分之一的門檻才能領取選票補助，這樣設計完全不利小黨，她從政以來都把選票補助金奉獻給社會。