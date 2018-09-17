〈北部〉歷史建築「桃園77藝文町」 明起營運

2018-09-17

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕試營運一個月的「桃園77藝文町」上月的農曆七夕開始試營運，明天正式開幕！經市府文化局登錄為歷史建築的桃園警察局日式宿舍群，去年十月完成整修後，招商進駐咖啡廳、手作坊等，變身為「桃園77藝文町」。

試營運期間 曾高達6千人次參觀

距桃園火車站五分鐘路程的「桃園77藝文町」，園區內打造濃厚的日式風情，試營運期間吸引許多民眾搶「鮮」參觀。

「桃園77藝文町」營運長邱浡洧說，試營運期間假日入園人數最多達六千人次，平日入園數也有約一千二百人次，多次參觀的回客以桃園區的居民居多，而一旁的統領廣場於十五日起試營運，也帶來不少人潮，未來會舉辦各式展演活動，吸引更多民眾上門。

邱浡洧說，「桃園77藝文町」正式開幕後，每週一雖然休園，文創食堂及咖啡廳會正常營運，假日的「七桃市集」，九月至十一月陸續推出「印象桃園」、「草地辦趴音樂會」，還有「警察大人說故事」常設展覽。

地圖看板「菜英文」 明天前修正

然而，「桃園77藝文町」開幕前也發生小插曲，有眼尖民眾發現入園處的園區地圖及園區內的兩處地圖看板所標示的英文錯誤，將廁所的英文「Toilet」寫成「Tolet」，質疑園方搶開幕卻鬧出「菜英文」。對此，邱浡洧表示， 園區導覽圖在開幕前會完成修正，試營運期間少量印製的二百張導覽圖已全數發送，新版的宣傳DM尚未發出，內容無誤。

邱浡洧表示，明天的開幕活動安排由大業國小太鼓社團於上午十點半從桃園火車站出發，沿中正路踩街熱場至「桃園77藝文町」，接著由南興國小古箏社團、桃園市南崁兒童弦樂團協會輪番在中廊舞台演出，將由市長鄭文燦、文化局長邱莊秀美等人主持揭牌祈福儀式。