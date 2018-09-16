〈南部〉台東往返蘭嶼、綠島 交通中斷

2018-09-16

〔記者王秀亭／台東報導〕受到山竹颱風外圍環流影響，台東往返蘭嶼、綠島交通船及空中交通昨天全部中斷，南迴公路南興段也因巨浪將石頭、樹枝沖上路面，還將欄杆沖毀，大武警分局視路面清理狀況，適時封閉北上車道，南橫公路向陽段也因大雨造成道路坍方，交通中斷，預計今天中午恢復通車。

山竹颱風雖未直撲台東，外圍環流仍為台東帶來強風豪雨，昨天上午七時監測到台東地區有七．二公尺巨浪，富崗漁港周邊也掀起層層巨浪，部分民眾趁著雨勢稍歇，冒險到港邊觀浪。

強風豪雨也對蘭嶼、綠島對外交通帶來重大影響，交通船將持續停駛至十六日，十七日以後的船班，將再視颱風外圍環流影響的程度，由船長決定是否開船；至於兩離島空中交通同樣因風勢強勁，及離島機場能見度不佳，所有航班全數取消。

南迴南興段 欄杆沖毀

公路交通部分，南迴公路（台九線）南興段只要遇上大浪，就會有海浪打上路面，昨天仍受強颱山竹外圍環流波及，巨浪不僅打上路面，還將南興段（四四○．九五公里處）的欄杆沖毀，公路總局大武工務段立即派人於現場清理石頭與樹枝，大武警分局也在現場實施交管，北上車道會視路面清理狀況適時封閉，南下車道仍然暢通。

大樹被吹倒 壓斷電車線

台東鐵路交通同樣受到波及，昨天下午四時十五分強風吹倒台東山里車站大樹，倒下的大樹壓斷電車線，台鐵台東站長楊舜安表示，立即通報台東電力分駐所前往處理，期間各次列車仍正常發車及行駛，只是台東至鹿野站間，先以柴油機車牽引，到鹿野站後再改以電車線供列車行駛。