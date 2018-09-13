〈南部〉頻打斷議員發言 蔣月惠被請出議場

2018-09-13

〔記者李立法／屏東報導〕無黨籍屏東縣議員蔣月惠不滿國民黨籍縣議員唐玉琴昨在議會要求縣府處置不合法的社團，認為是在影射羅騰園身障協會，數度打斷唐玉琴的質詢，引爆雙方言語衝突，大會主席周碧雲斥責蔣干擾議場秩序，不尊重其他議員發言權，下令警衛將蔣月惠請出議場，議事一度中斷。

與唐玉琴言語衝突 遭主席斥干擾秩序

擔任羅騰園身障協會理事長的蔣月惠，昨天質詢縣府社會處長劉美淑有關身障社團議題，認為羅騰園沒有拿政府補助，但實際地照顧身障弱勢團體，只因沒有召開理監事會議，就被當成不合法，還要解散它，反觀一些個人社團，根本沒在運作，只是在消耗經費，難道縣府不知道嗎。

劉美淑強調，社團有沒有向政府拿錢和有無依規定運作是兩件事，縣府每年都會解散好幾十個未依定運作的社團。

唐玉琴接著質詢時，批評有些不合法的人民團體，根本不理會縣府的規定，甚至還大放厥詞，社會處若不敢處理，處長可以換人了。

蔣月惠認為唐玉琴是在影射羅騰園身障協會，隨即在座位上反擊唐的發言，引發唐玉琴的不滿，回嗆蔣「來咬我啊」，認為蔣月惠干擾她的質詢，請大會主席周碧雲維持秩序，周要求蔣尊重唐的發言，但蔣月惠持續在座位上大聲回嗆。

周碧雲見場面有失控之虞，隨即宣布休息五分鐘，並斥責蔣月惠言行失當，毫不尊重其他議員發言，下令警衛將蔣月惠請出議場，蔣月惠在議事人員勸說下自行離開議場。