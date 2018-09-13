〈台北都會〉樂在服務鄉梓 一家四代當里長

2018-09-13

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新店區建國里長蘇高雪嬌，服務里民積極熱心，蘇高雪嬌笑說，高家祖上三代從日治時期就在當里長，服務鄉梓一脈相傳，年底選舉同額選舉，她也是戰戰兢兢，希望能把先祖的服務精神繼續發揚光大。

曾獲特優里長 蘇高雪嬌要做好做滿

蘇高雪嬌說，高姓從清代就是新店大坪林地區的大家族，從歷史資料中，新店地區墾民在一八八○年時，由五大家族一起出資開鑿大坪林水圳，灌溉當地農田，其中的「高鍾猛」就是她的高祖，熱心參與地方事務，為民眾排紛解難。

日治時期曾祖及祖父當保正 排紛解難

曾祖父高六在日治時期擔任大坪林十二張地區的保正，根據一九一四年「日日新報」所載，「高六為人忠厚公平，擔任保正廿年，保民無閒言」，一直做到六十八歲，因年邁想退休時，保民百般懇留，還為他舉辦歡送宴會，非常熱鬧。

父熱心助里鄰 幫忙地方造橋鋪路

蘇高雪嬌的祖父高瀨也在日治時期擔任過保正，一直到一九六○年過世，父親高烶園在戰後擔任新店市仁愛里長（現劃分為仁愛、建國兩里），蘇高雪嬌說，記憶中父親經常要幫忙地方造橋鋪路，但父親樂在其中。

蘇高雪嬌曾任兩屆新店市代表，新北市升格後，擔任建國里長至今，蘇高雪嬌在社區事必躬親，她的里辦公處就設在哥哥高雅牽擔任主委的集應宮內，宮廟關照里民的精神需求，她則負責里民的生活與公共事務，因為表現優異，前年獲選新北市「特優里長」，今年的里長選舉又是同額選舉，蘇高雪嬌笑說，歷代祖上對里鄰服務盡心盡力，服務地方百年，她當然也要做好做滿。