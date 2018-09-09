〈北部〉900項缺失 宜蘭國民運動中心驗收不過

2018-09-09

〔記者林敬倫、游明金／宜蘭報導〕宜蘭國民運動中心是東部地區首座，原預計七月開幕，因工程驗收問題延至九月底，迄今還是過不了關，有多達九百項大小缺失；宜蘭縣政府教育處指出，會要求廠商盡速改善，讓工程驗收盡早過關，委外OT廠商已準備就緒，如果順利，希望十二月能順利開幕。

運動中心位於宜蘭運動公園，縣府將原有泳池打掉作為興建基地，由縣府辦理規劃，斥資兩億三千萬元興建，並以OT方式辦理促參招商。全案二○一六年三月動工，基地面積三千六百八十九平方公尺，兩層樓總高度十二公尺，原先預計今年七月可正式營運。

包商未按圖施工 油漆已脫落

縣府辦理工程驗收，竟有九百多項缺失，大缺失例如未按圖施工，小缺失則像油漆脫落，無法在七月啟用，原延到九月底開幕營運，而今又跳票了。包商至今仍未完全改善相關工程問題，驗收遲遲無法通過。

縣府促廠商改善 拚12月開幕

縣府指出，包商工程的管線與建築主體工程，初驗被點出缺失仍未改善，九月底營運已經不可能，將持續督促改善進度，希望盡速通過驗收，趕在十二月營運開幕。

依據縣府規劃，運動中心營運時間為上午六點到晚上十點，內部設施包含溫水游泳池、體適能中心、韻律教室、桌球場、攀岩場及綜合球場等，附屬設施則有兒童遊戲室、會議室、運動傷害防護室、行政管理辦公室、服務台、販賣部、廁所及淋浴間，其中泳池長二十五公尺，共七個水道，攀岩場則是縣內首座公立攀岩場。

至於外界曾經批評運動中心有如「貴族式」般的收費問題，例如非專業羽球場，離峰時段每小時收費高達四九○元，宜蘭大學球場才六十元等，相差甚多。

教育處強調，宜蘭運動中心與全國其他運動中心收費相差不大，是否調整價格，待營運後再進行評估。