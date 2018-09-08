〈中部〉盧秀燕指餐會賄選 林佳龍總部提告

2018-09-08

控盧團隊意圖使人不當選與誹謗罪

〔記者楊政郡、黃鐘山、蘇金鳳／台中報導〕針對國民黨籍市長參選人盧秀燕陣營連日來不斷指控現任民進黨籍市長林佳龍請客賄選，還以剪輯影片方式批判、影射，林佳龍競選總部副主委張廖萬堅昨由律師陪同，控告盧秀燕競選總部發言人吳皇昇等，意圖使人不當選與誹謗罪。

盧總部︰等對方告很久了 可讓檢調說明

盧秀燕競選總部指出，等對方告等很久了，「因為我們去提告不是新聞，但是他的陣營告的話就會上新聞」，這樣全市市民就會知道；這剛好可以讓檢調向社會大眾說明，可不可以比照林佳龍陣營的模式，以後援會名義，大家就可以吃免錢飯，如果林可以，全國的參選人都可以。

張廖萬堅說，七月間，林佳龍到和平區參加一場餐會，市府新聞局長卓冠廷一再對外說明，市長是受後援會邀請到場，餐會內都是特定會員，非會員禁止入內，但對手陣營一再以不實、加工、扭曲內容剪輯影片，一再利用網路散布，已明顯違反選罷法意圖使人不當選及刑法誹謗罪。

張廖萬堅說，藍營一方面不斷指控林佳龍涉賄選，透過立法院國民黨團召開記者會等方式，六日又召開記者會，宣布提供獎金一百萬元，徵求市長林佳龍疑似賄選的檢舉人，這不是自相矛盾嗎？如果有賄選證據，何必懸賞，這種烏賊戰術不適合台中人！

卓冠廷︰後援會活動 都有名冊與簽名

卓冠廷說明，梨山的活動是後援會活動，出席人員都是後援會成員，都有名冊與簽名，甚至後援會也在現場明確要求，非後援會民眾不要進入會場。市長受邀參加活動，這是再正常不過，看到餐會影片就想成是賄選，根本是烏賊爆料。

林佳龍表示，此次選舉，對手一再抹黑，他呼籲對手停止負面選舉，既傷社會也傷自己，要多一點良心，提出對台中的主張，進行君子之爭；他並強調，既然訴諸道德良心，無法遏止對手抹黑，只好提告，以司法還台中人公道。