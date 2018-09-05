〈中部〉南投東埔吊橋 禁止高空彈跳

2018-09-05

又有人在網路攬客

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣信義鄉風景優美的東埔吊橋，深受高空彈跳業界喜愛，最近又有人在網路攬客準備舉辦東埔吊橋高空跳彈活動，引起縣府高度重視，昨特別公告該吊橋禁止從事高空彈跳，也呼籲民眾遵守規定避免意外發生，這也是南投縣第一座公告禁止高空彈跳的橋樑。

東埔吊橋建於二○○五年，位於東埔溫泉區大停車場附近，橫跨彩虹瀑布下方溪流，全長約二百公尺，與下方河谷距離達一二八公尺，係目前全國最高、最長的吊橋，因外觀狀似豎琴，所以也有「豎琴吊橋」的美譽。

南投縣府觀光處長王源鍾指出，教育部體育署為規範高空彈跳活動，維護高空彈跳參與者之安全，並保障其權益，訂定「高空彈跳注意事項」，規定場地使用須經管理機關核准，東埔吊橋係該處管轄，當初設計興建時，未將高空彈跳列入其中，更遑論橋身及護欄能否承受彈跳繩索的拉力、重力，因此，為了不讓外界心存僥倖，遂直接公告東埔吊橋禁止從事高空彈跳活動。

勸阻不聽者依法究辦

由於中央目前訂定的「高空彈跳注意事項」裡頭並無罰則，以致地方政府對於違規從事高空彈跳的行為，也無「法」可罰，縣府除了建請中央正視並明定罰則外，現階段則是比照酒後駕車處理模式，經勸阻不聽者，依涉及公共危險罪嫌究辦。

在此情況下，外界質疑公不公告究竟有何差別？王源鍾說，至少可降低模糊空間，讓違規攬客的業者知難而退，且無法假借已向公家機關申請場地許可為由等手法，欺瞞民眾而從中牟利。