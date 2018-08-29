〈中部〉陳文彬轉戰和美鎮長 進攻藍營票倉

2018-08-29

暗打王惠美？ 為綠營縣長選舉固票？

〔記者劉曉欣／彰化報導〕為了打贏彰化縣長魏明谷連任選戰，曾與王惠美在立委戰役交手過的陳文彬辭去文化局長職務，昨天登記參選和美鎮長。政壇人士認為， 民進黨首次在和美鎮長選戰提名人選，揚棄以往的防守作法，改以進攻路線，就是要直搗王惠美票倉，鞏固綠營縣長選舉，可謂「項莊舞劍，意在沛公」。

昨天陳文彬到和美鎮公所登記參選作業，並由魏明谷、民進黨縣黨部主委邱建富、彰化市長參選人林世賢以及民進黨和美區的民代大動員，統統都來力挺陳文彬；邱建富強調，感謝陳文彬願意「承擔」，可以在和美地區有加分作用。魏明谷表示，就任以來在和美鎮展開許多重大建設，和美人口持續增加，未來應利用交通之便，讓台中人搬到和美定居，早日升格為「和美市」。

陳文彬指出，和美人口即將邁向十萬，可望升格「和美市」，成為彰化第三個市級的地區，讓中央到地方連成一線，讓和美邁向新的城市。

現任和美鎮長長阮厚爵，也在昨天辦理登記，阮厚爵打出「在地」牌，強調他在和美出生，住在和美，他知道和美人的需求，爭取更美好的未來。

和美長期是藍營地盤，即使民進黨在彰化縣多處鄉鎮都已拿下勝仗，卻以往不曾在和美鎮長提名或是徵召人選，但是國民黨縣長參選人王惠美，也是現任立委，其選區就是鹿港、和美區，也是其主要票倉，這次民進黨在和美鎮長人選也在最後一刻，推出陳文彬應戰，就是看中陳文彬曾與王惠美在立委一役對戰過。

雖然兩年前的立委選舉，陳文彬以四十三％的得票率落選，但陳文彬對和美地方派系有一定掌握，這次出擊，不只是肩負民進黨和美鎮長提名第一人的重任，更要直接深入藍軍票倉，來瓜分王惠美選票，也同時削減力挺王惠美的和美鎮長阮厚爵的戰力，讓阮厚爵必須以守住自己連任的戰局為優先。