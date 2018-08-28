〈中部〉雲林參選登記 縣議員、鄉鎮市長選將拚陣勢

2018-08-28

首日登記 議員20人、鄉鎮市長15人

〔記者林國賢、詹士弘／雲林報導〕五合一選舉登記首日，雲林縣議員有廿人完成登記，鄉鎮市長則有十五人完成，縣長尚未有人登記。

選縣長 李進勇、張麗善今明登記

爭取連任的雲林縣長李進勇預定今天上午前往縣選委會登記，國民黨縣長參選人張麗善則將於明天上午登記。

昨天縣議員登記，爭取連任的西螺選區廖秋萍與虎尾選區新人陳乙辰搶得頭香，議長沈宗隆、副議長蘇俊豪分別在下午及上午完成登記；尋求六連霸的李建昇也在兩個兒子陪同下登記；賴淑娞與老公許舒博昨上午十一點完成登記，最吸睛是許舒博親手為太太設計的客製化競選車輛。

鄉鎮市長部分，雲林縣長李進勇昨陪同民進黨斗六市長參選人林慧如辦理登記，林慧如看到眾多支持者力挺，當場落淚，強調會全力以赴；國民黨市長參選人林聖爵與無黨籍參選人陳明章也完成領表。林內鄉長張維崢也在持者陪同下完成登記，爭取連任。

甫完成登記 台西鄉代林金來驟逝

另外，爭取台西鄉民代表四連霸的林金來，昨天上午完成登記，下午被姪兒發現倒臥溪頂村魚塭旁，經送往長庚醫院急救仍回天乏術，死因仍由警方調查中。

地方人士指出，五十四歲的林金來已連任三屆鄉代，服務不分黨派、選區，被稱為「不分區代表」，被看好能完成四連霸，驟逝消息令鄉親錯愕。

截至昨下午五點半，縣議員共有廿人登記，斗六選區鄭自勤、江宗保、賴淑娞、李建昇；斗南選區王秋足、陳樹吉；虎尾選區陳乙辰、許維修、沈宗隆；西螺選區廖文彬、詹捷凱、廖偉晴、廖秋萍、王鐵道、梁銘忠；第五選區許留賓、蘇俊豪；第六選區蕭慧敏、黃美蘭、蔡岳儒。

鄉鎮市長︰斗六市林慧如；林內鄉張維崢；斗南鎮張有擇；古坑鄉黃意玲、沈勝騰；大埤鄉王豊吉、林朝寶；褒忠鄉陳建名；西螺鎮鍾任明；二崙鄉楊創民；崙背鄉李泓儀、李慶隆；四湖鄉蘇國瓏、鄭國川；北港鎮蕭永義等人完成登記。