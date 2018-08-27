〈台北都會〉姚文智設潮T店 邀年輕人翻轉台北

2018-08-27

27位議員成立聯合競選總部

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智跳脫傳統選戰競選總部形式，特別在松德路成立潮Ｔ店，而T-Shirt上印製的TAIWAN TAIPEI字樣，正是他訴求的國家首都定位，他盼大家穿上這件衣服，充當他的「另類行動據點」；此外，姚也陸續與廿七名黨籍議員參選人成立廿七處聯合競選總部，象徵與各議員參選人團結一心，預計九月底前全數成立，讓另類競選總部在基層遍地開花。

姚文智五月在松德路成立潮Ｔ店，店內布置展現年輕的工業風格，以活力、融合、簡約的元素，再加上馬卡龍的色階、牆面錯位變化以及不規則的地坪斜拼，呈現「翻轉台北」的意涵。

而T-Shirt上並無政治標語也無參選人姓名，僅有TAIWAN TAIPEI字樣，呼應他強調的國家首都定位，他盼更多年輕朋友穿上潮Ｔ，深入台北街頭巷尾，希望大家把身體借給他，穿上這件衣服，成為他的據點，尋找真正的國家首都定位，揮別Chinese Taipei。

「TAIWAN TAIPEI」T-Shirt除基本款的螢光綠外，也設計了特色款的迷彩綠、芥末綠、青蘋果綠、草地綠、墨綠、象牙白等七色。姚文智則表示，希望透過不同深淺的綠色，「用這一片綠，改變台北。」

至於姚文智個人實體競選總部，姚文智競選辦公室首席發言人吳思瑤說，總部將會顛覆傳統競總形式，注入活化空間利用的創意，不再像過去只是單純一個開放空間，擺放茶水、文宣品，且樓層不一定在一樓，也不見得會大張旗鼓舉辦成立造勢大會，而是訴諸實際運作的功能，類似「工作群」的概念，體現團隊合作的精神，預計九月至十月進駐；至於地點及相關細節，仍待商議，尚未完全底定，「先賣個關子」。

姚文智在五月廿八日獲得民進黨選對會推薦後，特別選在麵店召開記者會，他說，除了因為常來吃麵之外，也自詡為「空間型政治人物」，未來要找各種不同地方，將有深夜食堂、咖啡吧、燒烤店、海產店等各種行業領域據點，希望透過空間形式，徹底改變選舉文化。

「TAIWAN TAIPEI」潮Ｔ店地址：台北市信義區松德路171-5號（捷運象山站3號出口）。