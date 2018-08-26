〈北部〉南方澳鯖魚文化季 祈越燒越旺

2018-08-26

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣南方澳鯖魚文化季於九月十五日登場，去年首度不燒大鯖魚模型，今年恢復燒毀傳統，縣議員邱嘉進說，大鯖魚製作成本高，燒掉可惜，漁民多認為燒大鯖魚不吉利；主辦單位討海文化保育協會指，大鯖魚無地方存放，保存不易，決定「不留活口」。

大鯖魚模型 恢復燒毀傳統

討海文化保育協會舉辦的南方澳鯖魚文化季將邁入第十一年，去年由宜蘭縣政府主辦，把鯖魚季與蘇澳區漁會的鯖魚節合而為一，今年兩項活動脫鉤，鯖魚文化季訂於九月十五日登場，鯖魚節則在九月二十二日舉行。

文化季中的燒鯖魚祈福是重要儀式，討海文化保育協會利用紙、竹子，製作長七公尺、重一百六十公斤的大鯖魚模型，搭船巡港祈求平安，之後由十名壯漢扛著模型到內埤海邊焚化，象徵敬拜海洋之母、漁業永續。

恐漁獲量減少 議員建議留

大鯖魚模型去年首度「留下活口」，今年改回燒毀傳統，引發兩極反應，縣議員邱嘉進說，前幾年有燒毀，漁況不佳，去年沒有燒，今年七、八月南方澳鯖魚大豐收，這次活動若燒掉模型，漁民擔心明年漁獲量減少。邱嘉進說，鯖魚季儀式既然祈求豐收，討海文化保育協會應與漁民溝通，不要燒毀鯖魚模型，如此一來，文化季才能獲得更多人認同，建議協會三思而行。

討海文化保育協會總幹事潘佑升說，去年大鯖魚模型要在全運會亮相獲保留，全運會結束後，沒有合適地點保存，後移至蘭陽博物館，大鯖魚模型由竹子與紙組成，易遭蟲蛀蝕，最終載到焚化場焚燒。