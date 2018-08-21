〈台北都會〉新秀盼老將不愛 綠藍配票都難喬《北市民進黨篇》

2018-08-21

民進黨憂選票沒增 還有小綠分食

〔記者郭安家、周彥妤、黃建豪、蔡亞樺、楊心慧、鍾泓良／台北報導〕台北市議會有六十三席議員，民進黨台北市黨部今年比照本屆提名廿七席議員參選，近日緊鑼密鼓討論六選區聯合競選、配票，多數議員擔心，大環境不利民進黨下，評估年底總體選票恐無法增加，新人希望配票，老將則憂心票配出去反落選，其中尤以綠營票倉士林北投區和中山大同區，前者因無黨籍議員靠攏市長柯文哲，後者因時代力量加入戰局搶票，迄今喬不定。

市黨部︰如果沒共識 不會勉強

民進黨台北市黨部主委陳正德回應，黨中央僅要求議員聯合競選，但沒說要強制配票，如部分選區參選人無法達成配票共識，也不會勉強；目前士林北投區確實只談到聯合競選，與中山大同區一樣尚未談好配票。

不願具名議員指出，士林北投區十三席議員，現任無黨籍議員陳政忠、

林瑞圖、陳建銘、潘懷宗選情較穩定，因此民進黨提名六席、國民黨提名四席，共十位參選人要爭取九席，藍綠兩黨勢必有一人落選，無黨籍議員靠攏柯後，會拉走部分綠營票源，民進黨六席全上要費很大力氣，在綠營選票沒有增加下，實施配票恐掉一席。

至於中山大同區有八席議員，民進黨三年前雖取得四席、四十七％選票，但今年有時代力量議員參選人林亮君來勢洶洶；有議員直言，該區綠營選票將被時力分食，是大綠小綠「死亡之組」，民進黨恐掉一席，若再實施配票，恐讓大家選票一同往下降，民進黨四席恐難全上。

士林北投、中山大同兩區 都怕掉一席

士林北投區議員林世宗受訪說，完全認同聯合競選；但就聯合配票來說，時代氛圍已不如以往，現在要強制選民誰配給誰，確有困難，加上這次被提名人的專業、背景及屬性相去甚遠，聯合配票恐更困難。中山大同區議員梁文傑則建議，針對配票喬不攏區域，應先讓參選人多努力衝票，最後再看看配票是否有益。

內湖南港區民進黨本屆於該區拿下卅七％選票，「票王」高嘉瑜囊括十五％選票，被外界質疑不顧民進黨整體當選席次不願配票，高日前雖強調會配合黨中央策略，不過，高日前發表「友柯」言論被轟退黨，不少議員認為，此議題反而讓高人氣不減，懷疑高是否是真心願意配票。也有議員擔心，萬一實施配票，很可能高配得到其他議員票，但其他議員卻吃不到高的選票。

至於松山信義區、大安文山區、中正萬華區配票則較無爭議，目前規劃以選民出生季節春夏秋冬，或身分證字號進行配票。不過，民進黨多年未實施配票，也有議員擔心，只要有一人不肯配票，或是打出「搶救XXX」的文宣，就會讓配票破局。