〈台北都會〉新秀盼老將不愛 綠藍配票都難喬《北市民進黨篇》

2018-08-21

民進黨憂選票沒增 還有小綠分食

〔記者郭安家、周彥妤、黃建豪、蔡亞樺、楊心慧、鍾泓良／台北報導〕台北市議會有六十三席議員，民進黨台北市黨部今年比照本屆提名廿七席議員參選，近日緊鑼密鼓討論六選區聯合競選、配票，多數議員擔心，大環境不利民進黨下，評估年底總體選票恐無法增加，新人希望配票，老將則憂心票配出去反落選，其中尤以綠營票倉士林北投區和中山大同區，前者因無黨籍議員靠攏市長柯文哲，後者因時代力量加入戰局搶票，迄今喬不定。

市黨部︰如果沒共識 不會勉強

民進黨台北市黨部主委陳正德回應，黨中央僅要求議員聯合競選，但沒說要強制配票，如部分選區參選人無法達成配票共識，也不會勉強；目前士林北投區確實只談到聯合競選，與中山大同區一樣尚未談好配票。

不願具名議員指出，士林北投區十三席議員，現任無黨籍議員陳政忠、

林瑞圖、陳建銘、潘懷宗選情較穩定，因此民進黨提名六席、國民黨提名四席，共十位參選人要爭取九席，藍綠兩黨勢必有一人落選，無黨籍議員靠攏柯後，會拉走部分綠營票源，民進黨六席全上要費很大力氣，在綠營選票沒有增加下，實施配票恐掉一席。

至於中山大同區有八席議員，民進黨三年前雖取得四席、四十七％選票，但今年有時代力量議員參選人林亮君來勢洶洶；有議員直言，該區綠營選票將被時力分食，是大綠小綠「死亡之組」，民進黨恐掉一席，若再實施配票，恐讓大家選票一同往下降，民進黨四席恐難全上。

士林北投、中山大同兩區 都怕掉一席

士林北投區議員林世宗受訪說，完全認同聯合競選；但就聯合配票來說，時代氛圍已不如以往，現在要強制選民誰配給誰，確有困難，加上這次被提名人的專業、背景及屬性相去甚遠，聯合配票恐更困難。中山大同區議員梁文傑則建議，針對配票喬不攏區域，應先讓參選人多努力衝票，最後再看看配票是否有益。

內湖南港區民進黨本屆於該區拿下卅七％選票，「票王」高嘉瑜囊括十五％選票，被外界質疑不顧民進黨整體當選席次不願配票，高日前雖強調會配合黨中央策略，不過，高日前發表「友柯」言論被轟退黨，不少議員認為，此議題反而讓高人氣不減，懷疑高是否是真心願意配票。也有議員擔心，萬一實施配票，很可能高配得到其他議員票，但其他議員卻吃不到高的選票。

至於松山信義區、大安文山區、中正萬華區配票則較無爭議，目前規劃以選民出生季節春夏秋冬，或身分證字號進行配票。不過，民進黨多年未實施配票，也有議員擔心，只要有一人不肯配票，或是打出「搶救XXX」的文宣，就會讓配票破局。

  • 台北市長參選人姚文智昨晚間帶著多名議員參選人出席葫蘆寺普度平安餐。（記者叢昌瑾攝）

    台北市長參選人姚文智昨晚間帶著多名議員參選人出席葫蘆寺普度平安餐。（記者叢昌瑾攝）

  • 街頭選舉看板林立，有人認為時代氛圍已不如以往，現在要強制選民誰配給誰，確有困難。（記者鍾泓良攝）

    街頭選舉看板林立，有人認為時代氛圍已不如以往，現在要強制選民誰配給誰，確有困難。（記者鍾泓良攝）

相關關鍵字： 2018九合一選舉 台北市 議員選舉