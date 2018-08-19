〈台北都會〉走失毛孩被丟垃圾車 飼主控訴

2018-08-19

動保人士痛陳狗明明有晶片

〔記者郭安家／台北報導〕動保人士投訴，台北市動物保護處最近連續出包，流浪狗「斑比」日前被新飼主領養，卻意外走失，明明狗身上有晶片，於生死不明情況下被垃圾車載走，「愛媽」在四噸的垃圾中找出溫熱屍體；近日還有民眾將一袋貓屍送至潭美街動物之家大門口，動保處第一時間竟請民眾叫清潔隊員處理，而不是請動保員確認有無飼主。動保處坦言，民眾通報1999，是直接通報環保局，未來將修改1999處理流程。

「愛媽」Goody Wu於臉書社團指出，幾個月前在山上發現受傷的斑比，狗媽媽生下一窩小狗，只有斑比存活下來。原本篩選一位女飼主，可以廿四小時陪狗，未料才領養三天，女飼主去便利商店，將狗繩暫時跟門外傘架綁在一起，門來來回回打開，斑比激動掙扎，飼主趕緊解開牽繩，急忙中斑比走失。

四噸垃圾中找到溫熱屍體

「愛媽」說，隔天傍晚接到生氣飼主電話，里長說「看到有狗癱軟在騎樓，已經被垃圾車載走」，「愛媽」立刻趕到垃圾場，依照里長給的編號，把車攔下來，翻找四噸的垃圾，找到身體還溫熱的狗屍。對此，里長拒絕回應。

動物之家門口貓屍 叫垃圾車載走

動保人士進一步爆料，上週在潭美街動物之家大門口出現一袋貓屍，有民眾向現場人員反映，但人員第一時間卻要民眾叫清潔隊員載走，等於是沒有人要管的意思，當時也未通知轄區動保員。動物屍體屬於有主廢棄物，動保處未查證晶片登記的飼主，有很大的行政瑕疵。

該動保人士表示，民眾撥打1999市民熱線，可轉接各局處、動保處本部，就是無法轉到動物救援隊，還得自行查找動物救援隊電話，難怪動物救援隊服務不彰，每次民眾發現寵物屍體，警方跟動保處就互踢皮球，最後讓牠被垃圾車載走，導致爭議一再發生。

動保處︰通報1999 處理流程修改

動保處回應，依照目前1999流程，民眾如發現動物屍體，就會轉接至環保局清潔隊處理，導致第一時間動保處不知道，也無法判斷動物屍體上有無飼主晶片。未來將修改1999處理流程，新增問題如該動物屍體是否有項圈、主人飼養等，動保處有了該資訊，才能處理屍體。而1999屬於北市府大樓外單位，可能因此1999話務人員無法轉接至動物救援隊。