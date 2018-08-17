〈北部〉湖口120年「金鑑堂」張氏三合院 屋主拆光

2018-08-17

〔記者廖雪茹／湖口報導〕新竹縣湖口鄉三元路二段的「金鑑堂」張氏三合院，有一百廿多年歷史，是波羅汶老街僅存的老屋，湖口開發最早繁榮地段的象徵，不料日前卻被屋主拆光夷為平地，地方文史界慨歎可惜！

縣府文化局表示，曾委託專業單位全面普查傳統建築，此案經評估後未列入清查成果冊，因此未進入後續提報程序。

竹北市民代表許育綸指出，文化部私有老建築保存再生計畫補助作業要點，不必具有文資身分即可補助，文化局應告知普查過的老屋所有權人有此補助，嘗試簡易修復、短期活化，避免屋主因無所適從而拆除老屋。

屋主：建物殘破髒亂 賣地拆屋

現居台北的張姓屋主表示，已搬走近一甲子，由於建物殘破不堪，地方也反映環境髒亂並有治安疑慮，為避免繼續帶給地方困擾，日前將靠三元路、約二百卅坪土地賣掉，並拆除建物。

「慢一步，可惜！」波羅村長葉豐田說，地方稱張屋為「七星拱門樹包屋」，被列為輕旅行景點，數年前他曾聯繫屋主，詢問保存意願，但屋主意見不一，最近老屋內遭亂倒垃圾，協助清理時，打算透過募資買下建物保護，沒想到拆掉了。

前湖口鄉公所主秘張福普表示，波羅汶因為靠海，又是交通要道，是湖口地區最早開發的聚落，並因三元宮的興建而興盛，成為行政、經濟、文教中心，繁華一時。一八九三年老湖口設置火車站，才逐漸轉移重心，張氏老屋深具歷史價值。

百年紅磚土角厝 深具歷史價值

張福普說，「金鑑堂」張氏三合院紅磚土角厝，有一百廿多年歷史，為張昆和派下張鵬蘭、張殿蘭兄弟興建，寬敞的庭院迴廊擁有典雅的圓拱造型，老湖口鐵路營運期間，曾是簡易招呼站的票房。

張福普表示，可惜後代陸續遷出，三合院日漸頹壞，僅剩下殘垣斷壁的前屋，牆柱都被老樹包圍。如今夷為平地，地方文史人士感到惋惜。