〈北部〉《新竹縣議員、鄉鎮市長選情初探系列報導…竹東鎮》 竹東鎮長屆滿 藍營雙雄爭霸

2018-08-15

記者蔡孟尚／專題報導

新竹縣議員下屆選舉第八選舉區範圍為竹東鎮和五峰鄉，應選六席，包括一席婦女保障名額，已知有十餘人表態參選，競爭相當激烈。

竹東鎮長選舉方面，現任鎮長徐兆璋已兩任屆滿，目前有現任縣議員羅吉祥、前縣議員吳勝松表態參選，兩人都是藍營地方政壇老將，均獲國民黨報准參選。

新竹縣議員第八選舉區現任議員中，有郭遠彰、林昭錡、林思銘、彭余美玲四人拚連任，其中林昭錡雖為民進黨籍，但將以無黨籍參選，民進黨則徵召竹縣廣告工程商業同業公會創會長楊昌德參選。

其他已知有意參選者還包括中華民族致公黨提名的呂幸潤、前縣議員上官秋燕、身障音樂人余筱菁、大華科技大學校友會理事長劉興藻、竹東鎮後備憲兵荷松協會理事長曾駿樺和現任竹東鎮代黃豪杰、范振港，此外另有數名地方人士也考慮參選。

其中郭遠彰、林思銘、上官秋燕、黃豪杰、范振港等五人獲國民黨提名。

逾10人爭6席議員 戰況激烈

上次縣議員選舉，第八選區有十一人競逐六席，這次預計角逐人數會更多，參選爆炸的局面前所未見，竹東鎮街頭已見參選人看板林立，選戰火藥味十足。

竹東鎮長選情方面，羅吉祥、吳勝松雙雄爭霸。羅吉祥連任四屆縣議員，有豐富為民服務經驗，這次轉換跑道，喊出：「票投吉祥，竹東飛翔」口號， 並提出積極招商活絡地方經濟、舉辦樹杞林地景藝術節等政見，爭取鎮民認同。

吳勝松同樣有資深縣議員經歷，地方基層人脈綿密，他喊出：「我們的家，竹東好政」口號參選鎮長，並提出設置共融式主題公園、運動場館環境硬體更新等政見，爭取選民支持。