〈北部〉鐵馬棄置竹北車站 無「法」可管

2018-08-11

〔記者廖雪茹／竹北報導〕台鐵竹北車站站區周邊停車亂象為人詬病已久，新竹縣竹北市民代表楊瑞蘭痛批，長期隨意停放的自行車，嚴重妨礙行人及無障礙通行，鐵路局等相關單位卻放任不管！

竹北車站表示，七月卅一日已張貼公告請車主儘速移開，違停若逾法定公告期將請環保局清運。

鐵路局：缺乏法令 站方也頭痛

鐵路局台北運務段段長古時彥表示，對於在站區停放的自行車等車輛，因缺乏相關法令規範，站方也很頭痛，其他車站也面臨類似窘境；目前除張貼禁停公告，也請各站在尖峰時段派人站崗勸導。

廢棄物清理法只規範占用道路

竹北警分局表示，竹北車站和平街側的前站，站區和路邊長期停放大量自行車無人認領，能否視為廢棄物處理，缺乏明確法源依據，有待相關單位討論後認定及釐清權責；縣府環保局表示，廢棄物清理法只規範「占用道路」的「廢棄機動車輛」，是否可管到站區的自行車，尚待研議。

楊瑞蘭表示，市民抱怨竹北車站靠新泰路側的後站，無障礙電梯出入口通道，擺放廿多輛自行車和幾輛電動自行車，佈滿灰塵，已擺放多日，卻不見相關單位處理，阻礙行人和輪椅族通行，也破壞整體景觀。

楊瑞蘭說，新泰路後站的停車場也長期停放四、五輛機車，沒有懸掛車牌，佔據身障通道及自行車格。