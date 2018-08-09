〈南部〉南美館10月試營運 拚年底開館

2018-08-09

一館新建工程 20日點交

〔記者蔡文居／台南報導〕總經費達廿億元的台南美術館何時可以開館？南美館館長潘襎（音同凡）昨在議會報告表示，南美館預計十月試營運，希望十二月能正式開館。文化局長葉澤山則表示，南美館一館的古蹟棟已取得使照，並點交給南美館，而一館新建部分，預計八月廿日點交給南美館，二館也會加速趕工，讓南美館年底前可以順利開館。

台南市議會昨天進行教育部門業務報告，由文化局、新聞處進行報告，其中，台南市立美術館何時可以開館，成為議員質詢的焦點，包括市議員陳怡珍、蔡育輝、王家貞等人均針對南美館的進度及未來營運提出質詢。

陳怡珍表示，當初南美館於一○四年底，由時任市長賴清德風光主持動土典禮，當時宣稱工程預計在一○六年底完工。但如今已是一○七年八月，僅有一館完工，二館還在施工中，工程進度明顯延遲，對南美館何時開館，市民無不殷殷期盼、望穿秋水，到底今年十二月是否能正式開館？

二館趕工 施工進度82％

葉澤山表示，南美館預計今年底開館讓民眾參觀，目前一館古蹟棟已取得使用執照，完成相關古蹟修復點交，新建部分預計八月廿日即可點交給南美館；而二館目前的工程進度約為八十二％，一、二館合約均到十月底前完成，希望儘量加快，早日交付南美館，但開館因牽涉到整體空間規劃及策展藝術家作品調動，尚無法確定正式開館日期。

研議停車規劃、市民優惠

陳怡珍說，由於開館在即，市府務必對停車空間事先做好規劃，否則未來勢必將有一段交通黑暗期。蔡育輝則要求未來開館，對台南市民參觀應該給予優惠，至少一年有幾次可免費參觀。

葉澤山表示，有關停車部分，除了美術館停車場外，均會預先做好周遭停車空間的統整，至於優惠會再研議。