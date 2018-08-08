〈台北都會〉緊鄰民宅 台北港47石化槽預計8年後遷移

2018-08-08

〔記者賴筱桐／新北報導〕台北港區約從十二年前起就有四十七座石油或化學製品的石化槽，這幾年因為區段徵收、台六十四線快速道路開闢等利多因素，新北市八里區蓬勃發展，房屋愈蓋愈多，後來才蓋的房屋緊鄰石化槽約三百公尺，民眾擔心安全，爭取早日遷移。台灣港務公司表示，將進行填海造陸工程，預計二○二六年完工，屆時再促成業者建廠遷移石化槽。

使用年限 4年內陸續到期

八里區長莊茂坤昨天在市府市政會議上反映，台北港區內目前有台塑公司、淳品實業、友亦企業設置的臨時貯放槽，包括石油製品或化學製品共四十七座，使用年限十五年，預計在今年底到二○二一年陸續到期。

土地開發 石化槽有安全疑慮

莊茂坤指出，八里區近年來因為台六十四線快速道路開闢，交通便利，再加上市府辦理區段徵收的土地開發，區域蓬勃發展，但台北港的臨時石化槽距離住宅區或商業區僅約三百公尺，民眾憂心萬一發生緊急事故，將危及生命財產安全，石化槽若不儘速遷走，嚴重阻礙地方發展。

地方人士說，早期的台北港周邊多為農地、住家稀少，石化槽對民眾居住品質的影響不大，但區段徵收開發案已在二○一五年完工，周邊的高樓大廈愈來愈多，石化槽坐落現址，居住安全的觀感不佳，房價恐下跌。

物流倉儲區完工後 再行遷移

台灣港務公司台北港營運處處長陳榮聰表示，「台北港物流倉儲區第三、四期圍堤工程」已在設計階段，預計今年底或明年初招標，同步進行填海造陸及公共設施工程，圍堤預計在二○二三年完工，二○二六年可造出十九公頃的陸地，提供給四十七座石化槽遷建所需的土地，業者若不遷移，原來的廠址就會中止合約、不再續租，藉此促成業者配合遷移。

確保安全 市府嚴格要求定檢

市府經濟發展局綠色產業科科長廖士煒表示，這四十七座石化槽設施，其中二十四座貯存石油製品、二十三座貯存化學製品，都由消防局列管，針對石油貯存槽，市府要求業者每兩年接受外部檢查、每五年內部檢查，再向經發局申報檢查結果，每年三月提交前一年度的檢查報告，每年十月提報下一年度的維修檢查計畫，目前沒有違規情形。

二○一五年初，淳品公司有三座貯油槽未經申請核准，被市府罰款五百萬元，並沒入五百四十萬公升石油後由中油價購，共三千七百餘萬元。