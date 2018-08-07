〈中部〉5公共工程 獲國家卓越建設獎

2018-08-07

林佳龍表揚 肯定相關局處努力

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市重大公共工程獲獎連連，國家卓越建設獎日前揭曉，包括南屯國民運動中心、台中綠美圖、水湳國際會展中心、綠川、台中市立圖書館外埔分館擴建工程均獲獎，市長林佳龍六日在市政會議表揚相關局處，讚賞重大建築工程及規劃設計成績優異，也肯定市府在重大工程堅持品質的努力與成果。

國家卓越建設獎由中華民國不動產協進會主辦，設有「最佳規劃設計類」、「最佳施工品質類」、「最佳管理維護類」、「最佳環境文化類」、「最佳都市更新類」五大類參賽類別；其中，得到「卓越獎」的作品，將有機會代表台灣參加「全球卓越建設獎」，爭取更高榮譽。

市府表示，南屯國民運動中心獲得「最佳施工品質類金質獎」，已於五月廿七日開放使用，為台中市首座社區休閒型場館，外觀融入地方歷史文化等元素，且退縮留設空地與人行道結合，新植綠樹也以在地樹木為主。

台中綠美圖及水湳國際會展中心均位於水湳智慧城，雙雙獲得「最佳規劃設計類卓越獎」。建設局指出，綠美圖首創結合圖書館與美術館複合式功能，由八個大小不一的建築空間構成，彼此互相連結；水湳國際會展中心以寬而輕的量體坐落於中央公園內，成為兼具活動、藝文、散步、遊戲功能的市民廣場。

已是打卡熱點的綠川，整治策略從防洪、水質改善、文化保留、景觀營造等四大要點出發，榮獲「最佳環境文化類卓越獎」。此外，市立圖書館外埔分館擴建工程拿下「最佳規劃設計類金質獎」，縫合新館與舊館，並加強舊館耐震補強，串聯圖書館與校園間的共融關係，這是繼北區分館後，台中第二座獲得該獎項的圖書館。

市議員張耀中表示，上述公共工程獲獎名副其實，以南屯國民運動中心來說，前身是游泳池，周遭相當髒亂，現在增加退縮空間及綠帶，變得整齊、明亮；綠川過去因生活污水排入，臭不可聞，經過整治，媲美韓國清溪川、日本鴨川。