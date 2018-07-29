〈北部〉宜蘭市精華地靜思堂9月動工 慈濟允公益使用

2018-07-29

新月廣場旁開發 送審四度被退

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭市蘭城新月廣場旁約一．六公頃住宅區用地，閒置多年，慈濟向宜蘭縣政府提案興建「靜思堂」及社會教育推廣中心，兩年歷經四次送審都被退回，最近總算通過，預計九月動工；慈濟表示，靜思堂具社會教育推廣功能，未來公部門要當長照據點或辦公益活動，慈濟都願意配合；市長江聰淵說，很感謝慈濟釋出善意。

宜市近幾年土地飆漲，業界傳出慈濟基金會以十億餘元購得新月廣場旁土地，但土地長期閒置，慈濟還曾搭起圍籬禁止民眾進入，被批評破壞景觀影響宜蘭市發展，且質疑慈濟有圈地養地嫌疑。

慈濟後來透過黃建興建築師向縣府提案開發，在該處興建「靜思堂」及社會教育推廣中心，一○五年三月第一次送交都市審議委員會審查。

增開放、停車空間後 都審通過

但委員們認為，慈濟的建築設計宗教意味濃厚，無法與現地旁的公園、紀念館等公共空間結合，且建物過於封閉、公共空間不足，退回修改，該案兩年來慈濟共送審四次都被退回。

最後拍板的新建築設計沒有圍牆，建築一樓是可供人行迴廊，地下停車場增加一層，可增加一百四十八個車位，都審會於日前審議通過；宜蘭縣政府建設處指出，全案空間開放，與附近的公園、宜蘭設治紀念館可以結合，公共空間也增加。

「蓋靜思堂絕不會與民爭利！」慈濟強調，未來公部門評估靜思堂可當長照據點或辦理公益活動，慈濟都願意配合。