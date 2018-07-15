〈南部〉七股海鮮節 3500人下海摸蛤仔

2018-07-15

〔記者楊金城／七股報導〕來七股吃海鮮、挖赤嘴仔（學名環紋蛤，文蛤的品種之一）、搭觀光膠筏，台南限定夏日盛會的七股海鮮節，昨下午在七股潟湖六孔碼頭開幕，最受歡迎的觀光赤嘴園開放親子下海摸蛤仔樂趣，首場有三千五百多人挖赤嘴仔，十分熱鬧。

有備而來 穿短褲拿水桶、鏟子

代理市長李孟諺、副議長郭信良、立委黃偉哲與陳亭妃、雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能、市府觀光旅遊局長王時思、七股區長莊名豪等人端出七股七寶海鮮，歡迎各地遊客來七股潟湖體驗挖赤嘴仔的樂趣，品嘗在地尚青尚讚的水產品。

還有三場活動 來摸千斤赤嘴仔

不少遊客提前在上午就來排隊卡位，人潮到下午隊伍長達近四百公尺，下午四點海水退潮才開園，許多親子有備而來，穿短褲拿著小水桶、鏟子，有的換上泳衣下海挖文蛤，相當開心。今天、七月廿八、廿九日還有三場觀光赤嘴園活動，每場都撒放一千台斤赤嘴仔。

六孔管理站廣場今還有海鮮市集，七月十八日至八月十八日有「Happy自由行」，讓小資族也能樂遊七股坐漁筏、吃海產、爬鹽山、賞夕陽美景。

但會場旁出現抗議場面，反對七股設置太陽光電「漁電共生」的養殖漁民，由七股居民自救會會長黃嚴國、三股里長黃仙立、十份里長張水金發動四十多人到場舉牌抗議。

李孟諺展現風度，接下漁民陳情書，他說，市府已與兩家綠能業者協議未來租下養殖魚塭種電後，以更便宜租金將魚塭回租給原承租戶漁民，且未來光電設施面積最高不得超過魚塭的四十％，市府也正和第三家綠能公司洽商。