〈台北都會〉手機電玩成癮 醫師︰比例不低

2018-07-15

〔記者蔡亞樺／台北報導〕現今學生在學習上會仰賴手機上網查詢資料，或社團活動與同學聯繫，治學嚴謹的台北市私立學校要求上課期間禁用，但校方不諱言，學生手機成癮症確實嚴重，還成為教師甄選的試題，考驗教師如何說服學生上課不要用手機，顯見手機在校園氾濫的亂象。

萬芳醫院精神科醫師潘建志提到，世界衛生組織（ＷＨＯ）正式將遊戲成癮症列為精神科診斷，放入國際疾病分類系統，學生玩手機大部分也是玩電玩遊戲，因此手機電玩成癮比例不低。

潘建志說，遊戲成癮症就是心理與生理層面有依賴症狀，睡醒就想玩、無時無刻都在玩，影響課業學習、甚至生活作息，晚上不睡覺、肚子餓不吃飯，就如同毒品或酒精上癮，若不能玩手機，會出現焦躁、容易生氣的症狀，因此當學校要求管制手機的使用，學生一定會感到不舒服。

潘建志認為，適度限制手機是需要的，但他建議，關於管理手機的方式，先跟學生討論、尋求共識。

潘建志也建議師長移轉孩子的手機注意力，找到其他事物豐富生活，不要讓孩子覺得玩手機才有人生意義。據他了解，目前台灣已有開設電玩成癮症的門診，並無手機成癮症相關的研究。

依據教育部頒布「校園攜帶行動電話使用規範原則」，允許中、小學生帶手機到校，上課時間禁止使用，罰則授權各校自訂。老牌私校私立復興中學小學部要求學生，帶手機到校需有家長親自申請，但在校期間不得開機使用，規範較嚴格。

私校老師直言，手機管理很傷腦筋，學生有時不見得只帶一支手機，時常看見學生偷玩，所以有學校甄選老師時，還把上課使用手機的管理列入試題，讓應試者頗為傻眼。