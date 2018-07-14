〈台北都會〉國道一號五股交流道改善 將列重大建設

2018-07-14

多位綠營立委邀政務委員會勘

〔記者葉冠妤／新北報導〕國道一號五股交流道交通壅塞沉痾已久，現在可望有解！立委林淑芬、吳秉叡、呂孫綾、蘇巧慧昨邀請行政院政務委員吳澤成共同會勘，近日將舉辦改善工程計畫的審議會議，吳澤成當場允諾，若計畫核定，將列為重大公共建設，列管進度，最快可在二○二○年初動工。

因未直接銜接國道一號，台六十五線五股端的新五路、楓江路周邊，車流嚴重交織，每逢上下班時間必塞，車流更回堵綿延數里。新北市政府在二○一六年送出改善工程的可行性評估報告，規劃自台六十五線新增匝道，跨越楓江路口，直接銜接北入匝道上國一，避免與平面車流互相干擾，同時也延伸北出匝道，跨越楓江路，再銜接新五路，避免往新莊方向車輛受到楓江路口號誌干擾，卻遭交通部高速公路局打回票，今年五月新北市已第二度送件，預計下週進行審議。

呂孫綾表示，雖高公局已陸續完成拓寬、增加匝道車道等工程，仍無法順利紓解大量車流，成為新莊、五股、泰山區域間最大的交通瓶頸；蘇巧慧則說，她也曾在這地區塞車半小時以上，深感交流道改善工程必須要盡快推動。

吳澤成：約需11.3億 中央負擔7億

吳澤成昨表示，目前交通部正在辦理審查作業，若可行性研究審議通過，報行政院核定後，高公局就會著手規劃設計，整體改善工程估約十一．三億，其中七億由中央負擔，增設匝道用地取得，則需由新北市政府負責。

新北市交通局綜合規劃科長林昭賢說明，高公局之前評估若增設匝道，恐影響國道行駛速率，但新北市認為應整體考量交通效益，有增設匝道、分散平面道路車流的必要性，若審議通過，高公局規劃設計確定後，新北最快二○二○年初可動工，工期約兩年半。