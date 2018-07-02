〈南部〉用好菌種好米 蘇程隆 躋身百萬青農

2018-07-02

記者萬于甄／專訪

今年四十七歲的新農人蘇程隆，七年前放棄經營許久的日式涮涮鍋，轉而承租農地種稻，同時獨自扶養兩名年幼的孩子和父母親，雖起初因經驗不足、產量不高，在從農第二年嘗試失敗後，調整種稻的管理方式，開始接觸有機農法，漸漸躋身為年收百萬的「百萬青農」。

蘇程隆原在台南安南區經營一間小有名氣的日式涮涮鍋，當時每天來回善化及安南區工作，雖然經營得相當不錯，收入也很穩定，但時間幾乎被綁住，也失去和孩子相處的時間，因此，在二○一一年租約到期後，蘇程隆決定將經營八年的火鍋店頂讓，並回到善化投入務農。

蘇程隆從二○一二年一期開始種稻，不過，起初他對農業完全是門外漢，只好依循其他農友的經驗，先嘗試以慣行農法栽種兩公頃，雖第一年的產量、銷售也不錯，但第二年因為田間管理不當，導致產量、品質不好，所得和成本只能算是打平。

那一年的危機，讓蘇程隆開始嘗試有機自然農法，承租一．二六公頃土地，種植少見的台中一九四號品種，並加強田間肥培管理，每天平均花十五個小時以上巡田，而蘇程隆一有時間也會去上課，增加務農的專業知識，和火鍋店相比雖然務農相較辛苦，但工作時間較自由彈性。

「危機就是轉機」，蘇程隆找到以EM菌種植的友善耕種農法，以好菌種好米的方式，成功打造「牛庄好農」品牌，現每期稻作平均產量約四至六千公斤白米，躋身成為年收入百萬的青農後，蘇程隆再投入四、五百萬添購冷藏設施、碾米機等，希望做出高品質的有機米。

蘇程隆認為，台灣農業政策應走向創新農業，政府不斷推動新農人、青農計畫，希望吸引年輕人從事務農，解決勞力斷層、缺工問題，但台灣土地面積小，許多雜糧作物仍需仰賴進口，在技術層面沒有問題之下，應多輔導農友種植有競爭力的農作物。