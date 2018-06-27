〈南部〉保育類除名 獼猴入侵農園 滿州公所：槍斃

2018-06-27

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕近年飽受台灣獼猴啃食農作的屏東滿州鄉，在農委會宣布臺灣獼猴降級為一般類野生動物後，滿州鄉公所秘書張成森強調，依照野生動物保育法一般野生動物入侵農園規範，即日起「闖入猴子一律槍斃」，但第一隻被執行「死刑」獼猴尚未出現。

一般野生動物 不限定緊急情況

據林務局二十五日野生動物保育諮詢委員會結論，臺灣獼猴、山羌等八個物種，因族群趨勢平穩、上升，確定將從保育類除名，調降為一般類野生動物，兩者間差別，除罰則，就是一般野生動物侵入「危害農林作物」時，不需要在「緊急情況下」就得予以獵捕或宰殺；滿州鄉公所援用野保法，可針對入侵獼猴射殺。

針對台灣獼猴降級，已組成「獵槍驅猴大隊」的滿州鄉公所，秘書張成森強調，針對侵入的獼猴驅趕獵殺，更具合法性，未來侵入嚴重侵擾農作的獼猴「一定槍斃牠」，但後續會統計射殺數量，並就地掩埋處理。

張成森說，野生保物保育法本就規範緊急狀況得獵殺入侵的野生動物，獼猴降級後，針對侵入者擊斃也更合理，加上目前十人獵槍隊，因為獵人時間難以配合，僅剩下四人固定執勤，是必要採取對獼猴更具恫嚇性的作為。

鄉代認為觀感不佳 建議採監禁

不同於公所採槍斃強勢作為，曾力挺獵槍驅猴的滿州鄉代會主席莊期文認為，射殺侵入獼猴勞師動眾、觀感不佳，如今在獵人缺乏下，恐怕猴子打不到，獵人還疲於奔命，設計人道陷阱捕猴「監禁」，才能有效減少猴群數量。