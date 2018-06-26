〈南部〉《台南》焚化爐底渣2年未清 魚塭變咖啡色

2018-06-26

大雨現形 環團質疑清除效率太差

〔記者蔡文居／台南報導〕安南區安清路魚塭遭違法傾倒廢棄物及焚化爐底渣，當初滲出紫色強鹼水，農漁用地遭嚴重污染，至今已二年多了，仍未清除。最近大雨，焚化爐底渣因雨溶出，魚塭成了驚悚的咖啡色。環團嘲諷這是台南特產的「豬血湯」，質疑台南市清除效率太差了，任由魚塭遭污染。

環保局︰將抽除滲出液 隔絕魚塭

環保局表示，大雨過後有滲出液流出者為該局管制場區（安南五），該場區堆置物是焚化再生粒料，環保局有對滲出水質進行分析，該滲流水因含鐵質略顯紅色、PH8-10偏鹼性，尚無重金屬溶出問題。除持續對水質進行監測外，也會以槽車抽除滲出液，隔絕與魚塭接觸的機會。

環保局表示，安南區安清路旁所堆置的底渣以映誠公司堆置為大宗，因映誠公司對底渣清理責任歸屬提起行政訴訟，目前法院審理中，無法立即執行清理。其他棄置的廠商均已入場進行清理，該局會要求相關棄置公司儘速清除。

中華醫事科大副教授黃煥彰表示，「雨天是土壤的照妖鏡，你在魚塭埋入甚麼？它會回應你甚麼！」安清路二年前遭非法傾倒的焚化爐底渣，迄未清除，而台中市的焚化爐底渣污染都已清除了，而且連埋在凹洞的也挖除了，台南這些焚化爐底渣到底何時可以清除？

台南社大環境小組研究員晁瑞光批評，台灣的環保單位針對廢棄物再利用是以判定廢棄物有毒沒毒的標準來認定，而且不管使用方式、使用行為，沒有其他標準，也不符合環境及使用目的之品質標準，法律管制鬆散，漏洞一堆，完全禁不起老天爺及人民的檢驗。