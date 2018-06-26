〈台北都會〉社子島開發案今審議 居民要求柯兌現支票

2018-06-26

居民抗議 4年完成區段徵收、重劃將跳票

〔記者郭安家／台北報導〕內政部都市計畫委員會今審議社子島開發案。台北市議員陳政忠、兩百多名社子島居民昨天到北市府抗議，要求台北市長柯文哲兌現即將跳票的支票，即四年內完成區段徵收、重劃；眾人現場高喊「幫幫社子島」口號。副市長鄧家基、地政局長李得全表示，市長今將親自率團出席說明，向都委會爭取支持，若今審議通過，將啟動拆遷安置討論。

「生態社子島」開發案早於二○一六年十月送交內政部都委會審議，但仍卡在專案小組會議。社子島居民權益開發促進會指，期間歷經五次專家會議遲未定案，延宕迄今近兩年，嚴重影響地方發展，認為開發案無法獲得通過是因為北市府未盡全力爭取，柯文哲政見跳票。

市長今將率團出席內政部都委會爭取支持

社子島居民權益開發促進會召集人楊明照表示，社子島禁建四十八年，當地居民長期請願改建，許多家戶都歷經三代以上還無法完成心願，希望柯文哲能解決問題，否則社子島無法開發、持續惡化，在地民眾將無路可走，盼北市府以人為出發點、硬起來。

陳政忠指，各界對社子島拆遷問題和開發時程意見不一，認為應先爭取開發，同時在過程中持續和北市府談拆遷、補償問題，且要求應放寬拆遷補償安置、一個門牌號碼可配多戶需求等訴求，不要再將社子島開發案當作選舉政策騙票。

鄧家基回應表示，柯文哲昨早已先針對社子島安置、拆遷、補償問題進行討論，北市府一定會去了解居民心聲，「社子島案這次若沒通過，就沒有未來。」柯今將親自率市府團隊到內政部都委會進行說明、爭取委員支持。

台北市都發局長林洲民也說，社子島開發案是北市府最大的專案，同時啟動社子島都市計畫、防洪計畫、環境影響評估計畫、區段徵收計畫等程序，且在六月十三日針對土地徵收公平性等議題進行討論，另環境影響評估審查也將在八月進行二階環評審議。

關於拆遷補償部分，地政局長李得全指出，針對社子島四千兩百多戶居民都將進行全面安置，且相關安置方法和原則也寫明在都市計畫說明書內，待今審議通過，就會啟動相關拆遷、安置討論和措施。鄧家基則說，在拆遷補償上有什麼不合理的，大家都可以公開討論，市府一定會公平、公開對待。