〈南部〉亞灣區特貿三招商說明會 逾20業者參加

2018-06-19

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府都發局前往台北舉辦亞洲新灣區特貿三公告招商前說明會，吸引逾二十家壽險、金控等業者出席，由於是亞灣區首件旗艦等級大案，業界普遍看好前景，有業者已在評估中。

高雄亞洲新灣區第三種特定經貿核心專用區（簡稱特貿三），位於成功二路與新光路口，分為南、北二基地，面積五．三公頃，基地西臨高雄展覽館及高軟，東接圖書總館、三多百貨商圈，更擁有輕軌、捷運紅線及規劃中黃線的交通優勢，是亞灣區「蛋黃中的蛋黃」。

高市府都發局趁端午連假，前往台北舉辦招商前說明會，吸引二十家以上壽險、金控、百貨、影城、地產及日商出席，由於特貿三由高市府與台電公司合作招商，是亞灣區首件旗艦等級大案，備受業界關注，已有潛在業者表示正在評估準備中。

高雄市都發局長王啟川表示，政府投入亞洲新灣區建設超過三百億元，特貿三適合主題式購物商場、會展關聯等產業進駐，未來有機會打造為結合會議展覽、購物商場、企業辦公、國際飯店及水岸住宅五合一的世貿會展園區。

高雄市代理市長許立明也特別錄製影片，展現亞洲新灣區優勢潛力，力邀國內外企業投資高雄。

特貿三開發方式，結合設定地上權及都市更新權利變換，於一一○年六月前核定都市更新事業計畫，還能獲得最高二十％的容積獎勵，並享有興建期間地租減免優惠。

高市府指出，本案將擇期公告招商，相關訊息可上都發局官網查詢。