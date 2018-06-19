〈台北都會〉新北議長盃龍舟賽 「萬家香」奪冠

2018-06-19

〔記者陳心瑜、俞肇福、吳正庭／新北報導〕新北市、基隆市和金門昨天都舉辦龍舟賽，今年參賽隊伍都比往年少，但競爭卻相當激烈。新北市男子組由國手組成的「萬家香」完成六連霸；基隆市機關團體組由環保局締造九連霸紀錄，以兩秒之差打敗宿敵關指部。

新北市議長盃龍舟錦標賽昨天在微風運河舉行，其中最受關注的是男子組賽事，「萬家香」和消防猛男的兩強相爭，結果萬家香以兩分四秒九○，贏過新北市政府消防局的兩分十三秒五八，完成六連霸。

女子組冠軍是蘆洲龍舟委員會女子隊，混合組冠軍是一家烤肉萬家香，兩隊都是首次奪冠。

昨天網路流傳一段龍舟「斷首」影片，就是發生在新北市微風運河，新北市體育總會秘書長劉富福表示，是混合組選手前天的比賽畫面，會加強宣導奪標手不要壓在龍首上搖晃，避免玻璃纖維製成的龍舟船身破裂。

基隆市「端午龍舟競賽暨嘉年華會」昨天在八斗子漁港登場；最激烈的是機關團體組的競賽，環保局和關指部連續三年對決，結果環保局兩趟總成績以兩秒之差勝出，締造九連霸紀錄。社男組冠軍是易城工程、社女組第一名八斗女排隊。

除了龍舟競賽外，現場還有午時立蛋送香包、親子寫生、熱歌勁舞等，立蛋活動中，除了雞蛋、鴨蛋，還準備了鴕鳥蛋，平添樂趣。

金門縣端午節龍舟競賽則是在風光明媚的雙鯉湖熱鬧舉行，賽事結果，由國立金門農工包辦社會男、女組的冠亞軍，鄉鎮組則由地主金寧鄉掄元。