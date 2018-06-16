〈台北都會〉新北防災自治條例首發 蘆洲「海砂屋」將改建

2018-06-16

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市蘆洲區水湳街一處屋齡三十一年的五層樓公寓，天花板水泥剝落、鋼筋裸露，被鑑定疑似海砂屋，住戶辦理自力都更，但欠缺資金及技術，市府媒合銀行與營造公司協助，預計六月底送件，可望成為全市防災建築再生自治條例實施三個月以來的首件申請案，全市還有一○六處列管的危險老屋，正與時間賽跑。

自治條例 3月上路

市府都市更新處處長張溫德表示，為了加速推動老舊及危險建築物重建或整建，市府鼓勵民眾申請房屋健檢，對於有重建需求的老舊社區，會指派「都更推動師」輔導，並提供建築物耐震能力詳細評估補助，配合去年五月中央發布「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，市府在今年三月也公告「新北市防災建築再生自治條例」，建構更完整的防災都更策略。

都更處主任秘書邱信智指出，都更重建的三要素是土地、資金與技術，社區協調出共識並取得所有權人同意後，必須準備龐大資金、尋找營建公司規劃，但住戶在不熟悉法令且沒有管道的情況下，增添不確定性，市府成立媒合平台，網羅營造廠、都更推動師、新北市都市更新學會及新北市建築師公會等專業團隊，提供協助。

都更推動師 駐點服務

以蘆洲區水湳街這處五樓公寓為例，住戶先向市府申請房屋健檢，評估結果是「需辦理重建」，市府派「都更推動師」駐點輔導，協助申請「臨門方案」，免費替建物進行詳細評估並舉辦媒合交流座談會，邀集廠商、推動師及住戶討論，促成社區與廠商合作，預計六月底送件。

適用建物 全市還有106案

邱信智說，新北市適用防災自治條例的潛在建物有一○六案，包括列管的海砂屋、經房屋健檢判定必須拆除重建或結構補強及地震造成災損者，主要分布在三重、蘆洲、新莊、淡水、板橋、五股等地區，許多案件的住戶仍有待整合。

另外，目前提出「臨門方案」申請共十九案，五處完成評估，十處評估中，另有四處進行資料補正，這十九案都有機會循防災自治條例重建。