〈北部〉中華郵政斥資220億 A7蓋物流園區

2018-06-06

〔記者鄭淑婷／龜山報導〕中華郵政公司在龜山區A7產業專區興建的「郵政物流園區及跨境物流營運中心」昨天動工，董事長魏健宏指出，中華郵政共投資二二○億元，將可創造六千個工作機會；由於跨境物流商機日趨龐大，中華郵政目前平均日處理量約卅噸，園區完工後除量的提升，處理效率也可提高二．五倍。

行政院長賴清德、交通部長賀陳旦、市長鄭文燦、立委鄭寶清、鄭運鵬及陳學聖等人出席動工典禮，賴清德讚揚鄭文燦大力支持園區土地取得、協助規劃，他說，跨境電子商務是未來重要產業，台灣位處東亞關鍵地位，郵政物流園區及跨境物流營運中心的開闢，符合國際潮流及台灣的需要。

鄭文燦表示，A7產業專區有四十五公頃，其中廿二公頃由禾聯碩、順達科技、致茂電子聯合開發，另一半土地做為中華郵政物流園區基地，市府會在都市計畫審議、容積規範、周邊條件、招商及營運等方面給予支持。

魏健宏指出，園區占地面積十七．一四公頃，將興建郵政物流中心、北台灣郵件作業中心、郵政資訊中心、郵政訓練中心及工商服務中心等五棟建築，可望於二○二一年陸續完工，除建置智慧物流設備、推動物流共享平台，也會採「前店後廠」的模式，引入大賣場、旅宿、商辦、會議展覽、訓練等多種產業型態，並建置超過四千坪的郵政形象公園，提供員工、居民遊憩場所。

由於A7土地徵收、開發爭議多，A7自救會會長徐玉紅等人昨現身會場，被警方隔離，政治大學教授徐世榮四日也在此舉牌「政府=強盜」，直指政府對A7土地徵收作業如同強盜；鄭文燦對此回應說，A7是由內政部營建署負責，有很多工作沒有完成，市府會讓未來土地開發做得更好。