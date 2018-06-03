〈台北都會〉市府官員爆 柯稱打吳音寧可拿泛藍票

2018-06-03

〔記者黃建豪、蕭婷方／台北報導〕台北市議會四月開議以來，台北農產運銷公司總經理吳音寧屢次成為市議員質詢焦點，面對每日一「盯寧」，台北市長柯文哲始終冷處理，昨僅重申，人事案不是台北市政府決定，北農總經理是農委會派的。外傳原因就在於，民進黨與柯文哲分手後，農委會藉由拉攏民股掌握過半勢力，主導權已不在北市府，官員私下透露，曾於內部會議聽聞市長說，「打吳音寧可拿到泛藍的票」。

柯文哲昨再被問及吳音寧狀況時，先是以「北農總經理一個月業務推廣費有卅萬元，奇怪，台北市長特支費（每月十五萬元）都沒這麼多」揶揄一番，又說，北農算是半官半民，雖然的確不是政府機關，但也不完全是民間企業。

柯文哲強調，人事案不是台北市政府決定的，北農總經理人事案是農委會派的，當時就講好董事長由台北市政府派，總經理由農委會派，過去慣例也是這樣。

今年三月北農連休爭議以來，吳音寧成為箭靶，但在三月廿八日北農董事會上，吳音寧的撤換案卻被擋下。在民進黨與柯分手後，雲林張榮味體系的全國農會總幹事張永成就向柯招手，稱願配合北市府撤換吳音寧，五月十八日董事會上，並未再提案撤換吳音寧。

風波不斷 柯僅稱吳是農委會派來

近期北農風波，柯文哲態度始終曖昧不清，對於各項爭議僅表示，「吳音寧是農委會派來的人」，在議會攻防上也未曾表態力挺。市府官員私下透露，目前農委會與民股合作，北市府五席官股董事在董事會上未能掌握主導權，農會系統五席董事代表即使與市府合作，也未能取得董事會主導權，因此未積極動員、或與市府溝通，「市府早被邊緣化，其實很不滿」。

還有官員表示，曾在內部會議上聽聞市長柯文哲說，「打吳音寧可拿到泛藍的票」。農產公司內部還有員工戲稱公司是「政治議題提款機」，柯文哲與藍營缺議題打，就找北農。