〈北部〉電子看板故障多 市府檢討拆除

2018-05-21

〔記者陳昀／桃園報導〕不少路段分隔島、槽化島設有電子看板或時鐘塔等裝置，市議員陳麗莉指出，她發現多處電子看板故障多時，沒有功能還有礙觀瞻，質疑市府沒能有效監督；工務局回應說，設施由申請單位自主管理，但會將其納入道路巡檢項目，並檢討是否拆除無功能的看板。

陳麗莉表示，蘆竹區南竹路二段台電變電所前的電子看板，原本可顯示空氣品質、電磁波、時間、溫度等生活資訊，後來螢幕故障、畫面糊成一團，但這並非個案，她發現大園區中正東路時鐘塔旁的電子看板，畫面也是紅紅、綠綠的，完全看不出內容；而桃園區春日路、經國路口的電子看板早已故障，直接被以全幅的印刷廣告取代。

「到底有沒有人在管電子看板？」陳麗莉批評說，市府放任故障的電子看板矗立街頭，沒功能就算了還影響市容，簡直是「丟人現眼」。

工務局長黃治峯表示，道路分隔島的綠地由各區公所管理，若有民間團體以公益目的申請設置的設施，須由該團體自主管理，將請各區公所統計數量、日後定期巡檢，並協調各團體加強管理，市府也會統整資料納入管理。

市府養護工程處主任秘書張育維進一步表示，市府已經請各區公所調查統計電子看板情形，並將電子看板納入道路巡檢項目，若螢幕顯示有問題，會請設置單位修復，無功能的看板檢討予以拆除。

負責電子看板設置安全規範的市府建築管理處表示，私人單位申請設置電子看板必須符合「桃園廣告管理自治條例」，厚度、大小與設置位置等都受限制，若看板損壞、阻擋逃生等安全性問題，私人單位未限期改善，將面臨罰款，再不改善者將強制拆除、撤照。