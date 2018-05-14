〈台北都會〉北市舊中山橋再利用 招標尋求活化

2018-05-14

由民間團隊研究 盼1年內討論方案

〔記者鍾泓良／台北報導〕前台北市長馬英九於二○○二年將歷史建築中山橋拆成四百卅五塊，但近十六年重組都無進展。市長柯文哲去年更表示，若他是「獨裁者希特勒」，早就「咚咚咚」把橋敲走，更建議趁颱風處理掉。台北市文化局終於本月八日上網招標中山橋再利用計畫，招標金額為三百萬元；文化局表示，重組案討論多時，將由民間團隊研究，盼一年內討論活化方案。

舊中山橋在日治時代名為明治橋，是市區至圓山、士林地區的要道。二○○一年經過納莉颱風後，馬英九決定將其拆除，承諾未來將重組，但一放就快十六年。

文化局副局長田瑋表示，中山橋再利用計畫將委託民間團隊研究要如何活化再利用，委託時間為一年，團隊將調查中山橋歷史脈絡，優先討論要用什麼工法在哪裡拼回來；若無法拼回則研究提出其他活化利用；萬一不能活化，那至少要清楚保留中山橋歷史脈絡，文化局沒有既定立場。

結果送文資審議會 確認未來命運

文化局曾在二○一五年透過idea Taipei召開「中山橋創意發想工作營」，當時就曾有新、舊橋串連保存、異地重組、橋塊變成紀念碑等五個方案。田瑋解釋，當時討論沒有依照文資處理法定程序，這次研究結果出爐會一併送至文資審議會，確認中山橋未來命運。