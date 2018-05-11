〈台北都會〉設性專區態度轉變 北市府首度提民調

2018-05-11

童仲彥主張在林森北路設立

〔記者郭安家、楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲任內，日日春關懷互助協會陳情抗議十多次要求設立性專區，市府皆回函拒絕；市議員童仲彥近日主張林森北路設專區、並規劃六月四日議會工作報告此事。柯市府昨態度轉變，首度由秘書長張哲揚開跨局處會議，並提出具體作法，將由研考會做民調，討論社會共識，張還說「不設限答案」。日日春盼市府玩真的，有地方人士贊同，但也有議員認為難度比設深澳電廠還高。

研考會主委王崇禮昨表示，市府內部先行對話，過一陣子可做民調，或辦公聽會、焦點座談、蒐集不同城市作法；昨確定先進行社會對話，再討論自治條例、管理辦法，最後才是設點的操作問題。張哲揚說，如調查結果出爐，要往前走（開放）就往前，如民眾跟十幾年前一樣不要，市府對社會也有交代。警方指出，只要市府政策決定可行，可配合辦理。

日日春：盼市府玩真的 別用研議理由退縮

「社會秩序維護法」第九十一條之一，性專區需設在商業區，區內性交易並不開罰，非都市土地限設於遊憩用地，不包括兒少遊憩場；且與學校、寺廟、教堂等保持適當距離。張哲揚說，適當距離設定需有相當社會共識，認為要有街廓區隔、最好是獨立的地方；但矛盾的是，「商業法」還未開放性工作。

日日春協會秘書蕭怡婷盼市府玩真的，不要給人感覺開放性專區，卻用研議理由退縮；她還批目前市府手法苛政，不設專區，卻以新武器「都市計畫法」開罰性工作者個體戶，認定住所作為性交易營業場所，開罰廿萬元。

童仲彥昨開記者會播放萬華區茶店影片，指有外籍女子服務酒客，童認為，林森北路設專區可保障警方執法、解決問題。

全市都是住商混合 議員：居民絕不允許

但中山區市議員梁文傑批評，林森北路巷弄全是住宅區，當地居民絕不允許；北市每一區都住商混合，不可能設專區，比設深澳電廠還難。在地正義里長王明明酸，童仲彥炒作選舉議題，不予置評。但有地方人士說，林森北路酒店最近常被抄，乾脆合法化，很好啊！食色性也，總要有一點特色。