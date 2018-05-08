〈南部〉永康砲校基地45米路 將命名康橋大道

2018-05-08

〔記者蔡文居／台南報導〕永康砲校基地四十五米大道，原擬命名為「東橋十三路」，地方經開會後希望以「康橋大道」來命名。民政局長陳宗彥昨天表示，「康橋」一名有人文精神、很有詩意，整體來說非常適合，目前全案依程序辦理，將尊重地方意見以「康橋大道」來命名。

市議員林宜瑾昨針對永康交通提出質詢，她指出，之前在永康戶政所的命名會議結果，永康砲校基地四十五米大道以「康橋大道」定案，期待市府尊重地方里長及各界代表意見。

她表示，這條大道不僅根生於砲校基地，未來將有新總圖、大公園和鐵路地下化後的康橋車站比鄰，也將北向越過鐵路、台一線和鹽水溪，直達安南區怡安路，南向也計畫接通取直後的忠孝路，直達東區裕永路，可以說是整個永康貫穿南北的重要道路。

另外，針對從康橋大道向北橫跨鐵路和台一線的「永康創意設計園區北側聯外道路」的規劃，林宜瑾表示，康橋大道應「平面連接」正南三路，反對市府原擬的陸橋連接，並且提醒市府應考量路面拓寬可能對正南三路兩側市民造成的損害等問題。

代理市長李孟諺表示，都會北外環道有設計匝道接通康橋大道向北延伸的北側聯外道路，也有設計交流道接通國道，因此在交通規劃上，「全線高架」均為可行。此外，若以全線高架處理，正南三路兩側的住戶、廠商所擔心的路面擴寬導致廠設拆除等問題，也能獲解決。