〈北部〉直達機捷A10站 209路線公車上路

2018-03-13

從陸光二村發車到山鼻站

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府昨天舉行209路線「陸光二村—機捷A10山鼻站」通車典禮，該路線兼具通勤、購物、觀光功能，行經龜山、桃園、蘆竹三個行政區，方便北區民眾轉乘機場捷運，209路線公車從陸光二村發車時間為早上六點到晚上十點，山鼻站則是早上六點五十分到晚上十一點，平日每卅分鐘一班車，每天五十八班車，例假日每四十到六十分鐘一班車，每天四十八班車。

通車儀式由市長鄭文燦及桃園客運董事長吳運豐共同主持，會中邀請桃園客運兩位績優司機一同參與剪綵，鄭文燦說，這代表市府對於駕駛工作的重視，也感謝他們辛勞付出。

鄭文燦表示，209路線行經龜山國小、桃園小巨蛋、桃園高中、榮民總醫院桃園分院、新光三越大有店、敏盛醫院、光明國小、南崁國小等地，串連龜山、桃園、蘆竹，沿線居民可搭乘公車轉乘機捷，兼具通勤、購物、觀光功能。

北區第一條接駁路線公車

鄭文燦表示，桃園的公車分為快捷公車、主幹線、支幹線、微循環等四種路線，機場捷運做為轉接站的功能將逐漸增加，機捷將規劃五大轉運站，其中A8長庚醫院站、A10山鼻站屬於北區，A15大園站屬沿海，A18高鐵桃園站、A21環北站屬於南區，目前南區兩個轉運站都有接駁公車，209路線則是北區第一條接駁路線公車，市府會持續以大眾運輸工具串連重要交通據點，未來A10山鼻站也將成為重要轉運中心。

交通局表示，209路線採里程計費，從陸光二村到機捷A10山鼻站全票五十三元，使用市民卡可享買一送一優惠。