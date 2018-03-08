〈北部〉美籍18歲交換生 返花農探望師長

2018-03-08

〔記者花孟璟／花蓮報導〕透過國際扶輪社交換學生計畫，二零一六至一七年曾到國立花蓮高農當一年的交換生，美籍十八歲女學生Rachael Dugan還取了中文名字「周佳人」，地震後，她擔心台灣朋友們的狀況，五日起由爸媽陪同來台一週，昨天返回母校花蓮高農探望師長。她用流利的中文說，離開臺灣後，也到中國很多地方旅遊，但最愛的還是在臺灣度過的時光。

Rachael Dugan家住美國密西根州，一○四學年由國際扶輪社安排來台當交換學生一年，對烹飪有興趣的她，在國立花蓮高農就讀餐飲管理科，還有了中文名字「周佳人」。喜歡吃中菜的她，努力學中餐烹調，也熱愛做麵包及蛋糕烘焙，她回想在花蓮讀書的生活直說「非常快樂」，最喜歡和同學一起跳原住民舞蹈。

透過朋友得知，曾經是自己出國「待最久」的花蓮發生大地震，焦急的她請爸爸Sean、媽媽Amy陪她專程飛來台灣，上月廿八日抵達，預計在台停留一週。

一行三人昨天早上抵達花蓮，由國際扶輪社助理總監曾菊櫻、扶輪國際交換學生委員會副主委江躍辰陪同回到花蓮高農，見到久違的校長梁宇承等師長非常開心。她以流利的中文說，離開台灣後，她還去了很多地方，旅行和工作足跡從墨西哥、中國杭州、西安、香港、澳門，但是最喜歡的地方還是台灣。

校長梁宇承說，今年學校透過扶輪社還有四名交換學生，波蘭廖信宇及巴西蔡芷希、林凡與林建一等四位學生，交換學生們依照興趣，進入畜產保健科、餐飲管理科及森林科學習，很高興因為有外籍學生的加入，讓農業學校的孩子增添和國際生交流的機會。